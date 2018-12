Congo-Kinshasa: Mike Kalambay - «J'ai trois raisons de voter pour Félix Tshisekedi»

Très lucide dans ses propos, Mike KALAMBAY a eu le courage de dire tout haut ce que beaucoup d'autres artistes congolais n'osent faire souvent sur un plateau de télévision, en matière des questions politiques. A quelques semaines des élections présidentielle et législatives en RDC, cette star congolaise de la musique gospel a exprimé son vœu pour la patrie et a surtout déclaré ouvertement son soutien au Candidat du Cap pour le Changement, «CACH».

«Le jour du scrutin, le 23 décembre 2018, je donnerai ma voix à Mr. Félix Antoine Tshisekedi. Je demande également au peuple congolais de voter pour lui. Il est notre candidat Président numéro 20. Je pense que le changement et le développement auxquels nous voulons au Congo, viendront par FATSHI», a déclaré le chanteur Mike KALAMBAY, lors de son passage sur les antennes de B-One Tv, à Kinshasa.

Sans froid aux yeux, ni crainte, l'artiste a même essayé d'avancer trois raisons majeures pour justifier son choix porté sur le Président de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, "UDPS".

Premièrement, explique-t-il, le fils d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba est non seulement un candidat idéal mais aussi un homme sérieux, vrai, qui ne s'est jamais trempé dans les compromissions politiques.

Deuxièmement, Mike KALAMBAY estime que le candidat UDPS est une personne qui incarne beaucoup de valeurs dans lesquelles repose une vision verticale pour le bien-être social de Congolais.

Enfin, l'ex-chantre du groupe "Narcisse de Saron" soutient que Félix TSHISEKEDI est l'unique et potentiel challengeur qui peut bien faire face à Shadari, à la présidentielle, parmi les 21 candidats.

«Mon choix n'a rien avoir avec vos histoires des relations ethno-tribales. Bien que je sois aussi originaire du Grand Kasaï comme FATSHI», a précisé le patron de Shekinah Music.

Mike Kalambay félicite Kabila

Par ailleurs, la star congolaise a salué la volonté du Chef de l'Etat qui a tenu parole, en respectant la Constitution de la République. «J'ai beaucoup d'estimes au Président Joseph Kabila. Un homme qui a fait beaucoup de progrès à la tête du pays. Vraiment un homme de parole et des actions concrètes», a-t-il renchéri. Toutefois, le géniteur de la célèbre chanson chrétienne «Ngolu» regrette que la personne choisie par le Chef de l'Etat comme Dauphin pour le remplacer ne réponde pas à ses attentes. «Je ne vois pas l'amour que j'avais au Président de KABILA soit automatiquement répercuté, tout d'un coup, à Shadary», a révélé Mike KALAMBAY.

Cependant, ce courage pris d'annoncer publiquement son choix prouve à suffisance combien la liberté d'expression est effective en RDC.

Loin de lui l'idée de devenir politicien, l'artiste a profité, de l'occasion, pour apporter un démenti sur ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. Le Frère Mike, comme aiment l'appeler affectueusement les fidèles du Christ, n'a jamais déposé une quelconque candidature à la CENI.

«Il y a une affiche avec ma photo et un numéro de vote qui fait le tour du monde sur Internet. Que personne ne vous trompe. Je ne suis ni candidat député national, encore moins provincial. Je reste un artiste musicien- chantre de l'Eternel et Evangéliste. Et non un politicien. Mais, le problème du Congo, l'unique terre et patrie que nous avons, me préoccupe au plus haut point. Car, c'est notre passion à tous», a déclaré l'auteur de l'album de "Kumbama" ».

Sur le plan artistique, renseigne-t-on, Mike KALAMBAY et son groupe Shekinah Music reviennent d'une grande tournée musicale en Zambie où ils se sont produits dans un stade à Lusaka.

Après cette étape de l'Afrique australe, ils sont encore vivement attendus en Angola, au Gabon (Libreville), Congo Brazza (Point noire) pour célébrer le nom de Jésus-Christ, au travers de leurs cantiques à succès tels que «Belela» qui contrôle actuellement le marché du disque gospel.