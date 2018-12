Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - Yoko Yakembe immortalise l'idéal du candidat numéro 13 !

A quelques jours de la tenue des élections en République Démocratique du Congo, Jean Placide Yoko Yakembe, Professeur d'Universités de son état, Membre de la cellule Juridique du Front Commun pour le Congo (FCC) et PCA de la Régideso, dans sa manière la plus laborieuse, a réussi à immortaliser Emmanuel Ramazani Shadary, Candidat N°13 à la présidentielle du 23 décembre 2018.

Tenez ! A travers un chef-d'œuvre littéraire, retraçant par ailleurs la vision du Dauphin de Joseph Kabila, celle de l'émergence et du développement du Congo, l'auteur a voulu apporter sa pierre à l'édifice, afin de maximiser, à sa façon, les chances de réussite du candidat FCC à la compétition électorale dont les contours semblent se dessiner.

«La RDC dans la vision d'Emmanuel Ramazani Shadary », tel est l'intitulé du livre qui vient d'être porté sur les fonts baptismaux. C'était au cours d'une cérémonie tenue à l'Hôtel Béatrice, le lundi 10 décembre 2018, en présence de grandes personnalités politiques et sociales du pays. A l'occasion, Jean Placide Yoko Yakembe a surpris plus d'un, surtout la vitesse avec laquelle il a rédigé et présenté publiquement cet ouvrage, qui aborde les points essentiels du programme de gouvernance du candidat numéro 13 à la présidentielle 2018. Même après la campagne électorale, affirme-t-on, cet ouvrage de 175 pages va demeurer et même pourra servir de guide, d'une boussole qui, à en croire l'auteur, pourrait certainement conduire la RDC vers la voie royale du développement.

L'évènement du vernissage du livre consacré à la vision d'Emmanuel Ramazani Shadary était, sans ambages, très attendu, surtout pendant cette période de campagne électorale. Pour ceux qui ne les savent pas, c'est Me Ilunga Kandakanda qui avait la lourde charge de critiquer le livre. A l'issue de ladite présentation, l'auteur a exprimé sa satisfaction ainsi que sa reconnaissance envers ceux qui avaient pris part au vernissage du livre. Notamment, le Sénateur et Premier Ministre Honoraire, Mabi Mulumba ; le Professeur Mukoko Samba, des notables de la Lomami ainsi que des représentants de la présidence de la République.

Recension

«La RDC dans la vision d'Emmanuel Ramazani Shadary» est subdivisé en deux grands points dont le premier présente les piliers sur lesquels repose la réussite d'Emmanuel Ramazani Shadary. Alors que le second, le programme de campagne du Candidat numéro 13. Ce texte du livre commence par une introduction. S'ensuivent diverses matières qui vont de la présentation de celui que l'on propose comme l'homme du 23 décembre 2018, jusqu'à la présentation des cellules de campagne du candidat n°13, en passant par divers commentaires de son programme. Le clou de la littérature reste, sans nul doute, la reprise en intégralité du programme de campagne du Candidat Emmanuel Ramazani Shadary. L'auteur a tenu compte de certains paramètres, en palpant, de manière plus concrète, la richesse que recèle ce programme, tant il rappelle les défis qu'ils restent à relever, nonobstant les réalisations de ces dernières années.

Ce faisant, le vade-mecum de Jean Placide Yoko Yakembe relève plusieurs points du côté pratique et théorique, qui se révèle être une suave dissertation, allant jusqu'à faire découvrir au lecteur, les rudiments de l'économie numérique. A en croire l'auteur, pour réussir, il faut une vision, considérée comme une représentation photographique, presque fantasmagorique d'un idéal. Cela étant, pour matérialiser cette vision, le visionnaire doit avoir des compétences et compter sur des accompagnateurs qui, non seulement comprennent sa vision, mais également, possèdent des compétences à leur tour. A ce propos, le Professeur ordinaire Yoko Yakembe, présente Emmanuel Ramazani Shadary comme un être capable, qui rempli tous les critères, en partant de son parcours scolaire, humanitaire et universitaire. «C'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, il est homme de la situation», a-t-il dit, au sortir du vernissage de livre.