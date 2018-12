Congo-Kinshasa: A 12 jours des élections 2018 - Shadary - L'UE sanctionne, Kinshasa rejette en bloc !

Sanctions ciblées prolongées. 14 personnalités congolaises visées jusqu'au 12 décembre 2019. Shadary, le candidat à la succession de Kabila, est, lui aussi, concerné. Autant que tant d'autres, ces sanctions tombent, curieusement, à un moment où la campagne électorale lancée le 22 novembre dernier va, se terminer le 21 décembre à minuit.

Ce qui, du coup, ouvrira la voie à la tenue effective des élections, le 23 décembre 2018. Que se passerait-il demain, si Shadary, une fois élu Président de la RD. Congo et investi au Palais de la Nation, pour que les Ambassadeurs et Chefs des Missions de l'Européenne soient accrédités tout au long de l'année 2019 ? Plus qu'interpellatrice, telle est, pourtant, la question lancinante que pose Kikaya, l'actuel Conseiller Diplomatique du Chef de l'Etat congolais, à l'endroit de tous les membres du Conseil des Ministres de l'UE. Va-t-on ainsi vers un bras de fer ? Et quelle sera la réaction officielle du Gouvernement congolais ? Tout récemment, Léonard She Okitundu, le Ministre d'Etat aux Affaires Etrangères, à la Coopération Internationale et Intégration Régionale, tout en promettant des mesures de rétorsions, disait à ce sujet que l'Etat congolais n'allait plus, cette fois-ci, se laisser marcher sur la tête. Toutefois, il n'avait ni fixé la teneur, ni indiqué la nature de ces mesures de rétorsion. Déjà, Kikaya Bin Karubi parlait hier, de sanctions injustes et inadmissibles. Puisqu'à son avis, les personnalités mises en cause n'ont jamais bénéficié de leur droit à être entendues, conformément aux règles de droit les plus élémentaires.

Rétropédalage

Le 10 décembre 2018, le Conseil a prolongé les mesures restrictives actuellement en place contre la République démocratique du Congo jusqu'au 12 décembre 2019. Ces sanctions consistent en un gel des avoirs et une interdiction de visa pour l'Union européenne visant 14 personnes. Elles ont été adoptées le 12 décembre 2016 et le 29 mai 2017 en réponse aux entraves au processus électoral en RDC et aux violations des droits de l'homme qui y étaient liées.

Dans ses conclusions de décembre 2017, le Conseil a appelé l'ensemble des acteurs congolais, et en premier lieu, les autorités et les institutions congolaises, à jouer un rôle constructif dans le processus électoral.

Dans sa décision, compte tenu des élections à venir, le Conseil réaffirme l'importance de la tenue d'élections crédibles et ouvertes à tous dans le respect de l'aspiration du peuple congolais à élire ses représentants. Le Conseil réexaminera à nouveau les mesures restrictives compte tenu des élections en RDC et se tient prêt à les adapter en conséquence.

Autrement dit, les élections prévues le 23 décembre 2018 constituent une opportunité historique pour la République Démocratique du Congo d'opérer le premier transfert démocratique et pacifique du pouvoir. L'Union européenne réitère son soutien à l'organisation d'un scrutin qui doit se tenir de manière inclusive, transparente, crédible et pacifique, dans le plein respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

L'Accord de la Saint Sylvestre et la résolution 2409 du Conseil de sécurité des Nations Unies indiquent clairement à tous les acteurs politiques et aux autres parties prenantes les conditions à respecter pour une sortie de crise durable, la tenue d'élections crédibles et un transfert de pouvoir apaisé. L'Union européenne encourage toutes les parties concernées à les mettre en œuvre. Ici, découvrez la déclaration de Mme Federica Mogherini sur ces sanctions que Kinshasa rejette en bloc.