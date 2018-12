Congo-Kinshasa: Vernissage du livre de Me Yoko - Daniel Mukoko Samba - "Emmanuel Ramazani a une ligne claire et une politique claire"

A quelques jours de la tenue des scrutins au pays de Lumumba, chaque individu, bien évidemment concerné, essaye d'apporter une pierre à l'édifice en faveur de son candidat tant à la présidentielle qu'aux législatives. A cet effet, Me Yoko Yakembe a, en cette période de pré-électorale, publié un ouvrage intitulé : " La RDC dans la vision d'Emmanuel Ramazani Shadary".

Ainsi, à l'issue de la cérémonie marquant le vernissage de cette œuvre scientifique, le Professeur Daniel Mukoko Samba, présent lors de cet événement et approché par votre rédaction, n'a guère donné sa langue au chat. Pour cet homme d'Etat, un livre est toujours important. Et, surtout que ce dernier dégage les points saillants que mettra en œuvre Emmanuel Shadary, une fois à la tête de la Nation. "C'est une très bonne chose que Maitre Yoko relance la campagne du candidat Shadary autour du programme, de la vision de Ramazani Shadary. Et, j'espère que les congolais vont pouvoir lire ce livre pour retrouver les idées forces de ce que le Président Ramazani, après son élection, fera ou a promis de faire", a substantiellement indiqué l'ex-Ministre du Budget. Cette apostrophe s'est faite dans le salon Naomie de Béatrice Hôtel.

Focus

En cette phase de campagne électorale, bien qu'ils soient au nombre de 21, les candidats Président de la République, peu d'entre eux parlent de leurs projets de société. Ce qui n'est pas le cas pour Emmanuel Ramazani Shadary, estime le Directeur Général de la Société Commerciale des Transports et Ports-SCTP-. "On est en pleine période de campagne électorale et malheureusement on constate que les uns et les autres parlent très peu. Beaucoup de candidats ne parlent pas de programmes pourtant qu'ils ont annoncé avec un grand ton", a-t-il indiqué.

Exécution

Concernant l'exécution du programme du dauphin du Chef de l'Etat, ce Professeur d'Université ne pose aucun doute quant à ce. De la victoire du Candidat du Front Commun pour le Congo à la présidentielle du 23 décembre prochain, le Professeur Daniel Mukoko Samba y croit fermement. Car, insinue-t-il, tout est clair. " Je suis convaincu parce qu'il y a chez le candidat Shadary une ligne claire et une politique claire; un encrage territorial évident à travers le pays... ", s'est-il exprimé.

Vocifération

Saisissant cette opportunité, pour s'adresser aux congolais, notre interlocuteur a soutenu que le souhait de tout congolais est que ces élections se passent dans la paix et dans la concorde. Et, ce pays demeurera même après les élections. C'est pourquoi, tous les congolais sont appelés à vivre dans l'unité et dans la paix, a-t-il conclu. Il vaut mieux de rappeler que "La RDC dans la vision d'Emmanuel Ramazani Shadary", l'ouvrage de Maitre Yoko compte 175 pages, réparti en deux parties. Primo, la biographie d'Emmanuel Shadary. Secundo, le programme de campagne dudit candidat.