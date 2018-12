Algérie: Le Musée central de l'armée commémore le 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960

Photo: Algérie Presse

Manifestation du 11 décembre 1960

Alger — Le Musée central de l'armée a organisé, lundi, une cérémonie de commémoration à l'occasion du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, en présence de moudjahidine et des élèves venant de différentes wilayas.

Dans son allocution d'ouverture, le directeur du Musée, le colonel Chouchane Mourad a précisé que cette commémoration avait pour objectif de "préserver les liens de la génération de l'indépendance avec les valeurs et principes de la Guerre de libération et avec son histoire nationale, riche en évènements, et ce pour que les leçons soient ancrées dans la mémoire collective de la nation", appelant, à cette occasion, les jeunes à "méditer dans les enseignements tirés de cette épopée".

L'historien Abdessetar Hocine a donné une conférence historique sur le soulèvement du 11 décembre 1960, au cours de laquelle il a mis en exergue que cette station historique "n'était pas spontanée, mais s'inscrivait, plutôt, dans le plan du Front de libération nationale et de l'Armée de libération nationale", citant à titre d'exemple "la constitution, à quelques semaines de ces évènements, par les dirigeants de la révolution, d'un comité supérieur secret ayant élaboré un rapport sur le taux d'acceptabilité du peuple de sortir dans la rue et de s'insurger contre les plans du colonisateur".

L'évènement a été marquée en outre par la projection d'un film documentaire, intitulé "Novembre, une voie vers la victoire" et par le témoignage vivant du moudjahid Bouroubi Abdelkader sur la préparation de ces manifestations et les atrocités perpétrées par le colonisateur français contre les manifestants dans les différents quartiers d'Alger, affirmant que ces évènements "ont renforcé l'adhésion du peuple algérien autour de sa révolution et ses dirigeants", ce qui a poussé, ajoute-il, "ce colonisateur à céder aux pressions en acceptant les négociations avec le FLN en tant que représentant légitime et unique du peuple algérien".

Une exposition de photos et de documents historiques retraçant les évènements du 11 décembre 1960 a été inaugurée, dans le cadre de cette commémoration et durera une semaine pour permettre à ses visiteurs de s'informer sur les détails de cet évènement historique important dans la révolution nationale.