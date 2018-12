Algérie: Coup d'envoi de la première rencontre culturelle "Voix de Femmes" à Béchar

Béchar — Les représentations artistiques et poétiques de la première rencontre "Voix de Femmes", dont le coup d'envoi a été donné lundi en fin d'après-midi à la salle des spectacles de la maison de la culture "Mohamed Kadi" à Bechar, est un espace dédié à la femme et à sa créativité, selon les organisateurs.

"Nous voulons à l'occasion de cette rencontre culturelle mettre en exergue l'apport des femmes à la préservation et la pérennisation des expressions musicales et chorégraphiques traditionnelles et du patrimoine culturel des régions participantes", ont précisé à l'APS les membres de l'association féminine de préservation du patrimoine culturel "Kounouz" (partie organisatrice).

Pour cette première édition, cette association a opté en faveur de spectacles artistiques dans la pure tradition des fêtes familiales de la région du sud-ouest et qui seront animées par une quarantaine de musiciennes et chanteuses des six (6) troupes féminines présentes à cette rencontre. Il s'agit des groupes "Azawane" de musique et chant Hassani (région de