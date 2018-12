Algérie: JM Oran-2021 - Les études d'aménagement des périphéries complexe olympiques achevées

Oran — Les études ayant trait à l'aménagement du périmètre immédiat ainsi que des périphéries du nouveau complexe sportif d'Oran, en cours de réalisation, ont été achevées en attendant l'installation dans les prochaines semaines de l'entreprise, qui sera chargée de cette vaste opération, a-t-on appris lundi des services de la wilaya.

Les travaux, qui s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de la ville pour abriter la 19e édition des jeux méditerranéens en 2021, s'étendront sur une longueur totale de 28 kilomètres, a précisé la même source.

Il s'agit d'une véritable extension de la ville qui sera dotée 5 grands boulevards et de 4 ronds-points. Deux nouveaux boulevards de 5,7 km relieront le prolongement du boulevard Millénium à Belgaïd, à travers le CW 75 et le réaménagement total de 3 autres boulevards qui desservent l'université Oran 2 "Ahmed Ben Ahmed" , le village olympique et le nouveau complexe olympique d'Oran, dans la commune de Bir El Djir, a détaillé la même source.

La wilaya, qui va prendre en charge ce chantier, a engagé une course contre la montre pour l'aménagement urbain de cette zone où sont implantés les futurs complexe olympique et le village méditerranéen.

L'opération touchera, entre autres, l'éclairage public, alimenté en LED, le plan de circulation et la plantation d'arbres sur les bordures et le terre-plein, ainsi que l'aménagement d'aires de repos.

Les opérations en question s'inscrivent également dans le projet d'urbanisation de cette zone de la ville, entamée par la réception en 2016, de la trémie de l'intersection entre le 4ème périphérique et le boulevard Millénium à Bir El Djir. La réalisation de cette trémie a permis de fluidifier le trafic automobile dans cette partie d'Oran Est qui connait une explosion urbanistique.

La trémie autorise un prolongement du boulevard Millénium vers le complexe sportif et les automobilistes profitent ainsi d'un raccourci grâce au passage supérieur pour rallier le pôle de Belgaïd, où des milliers de logements toutes formules confondues ont été déjà réceptionnés et d'autres en cours de réalisation sans oublier les campus universitaires et autres projets structurants (village olympique, Technoparc).