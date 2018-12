Algérie: Ouargla - Des peines allant jusqu'à 20 ans de prison ferme à l'encontre de narcotrafiquants

Ouargla — Des peines allant jusqu'à 20 ans de prison ferme ont été prononcées lundi par le tribunal criminel près la Cour de Ouargla à l'encontre d'un groupe de narcotrafiquants poursuivis pour chargement et transport illégaux de stupéfiants et port d'armes de guerre et de munitions.

Une peine de 20 ans de prison a été prononcée à l'encontre de C.T (51 ans) et une autre de 10 ans à l'encontre de Z.L (69 ans) poursuivis pour chargement et transport illicites de produits stupéfiants.

La même juridiction a infligé, dans cette affaire, une peine de 10 ans de prison ferme à l'encontre de deux autres individus, B.A (50 ans) et B.M (39 ans, ressortissant nigérien), pour chargement et transport illicites de drogues et port d'armes de guerre et de munitions, séjour illégal sur le territoire national pour le second mis en cause (B.M).

Une autre personne répondant aux initiales de T.A (23 ans) a été acquittée.

Les quatre premiers mis en cause ont été condamnés à payer une amende de deux (2) millions DA chacun, en plus de la confiscation des produits saisis, dont des véhicules et des téléphones portables.

L'affaire remonte, selon l'arrêt de renvoi, au mois de mai 2017 lorsque les éléments de l'Armée nationale populaire intercepté, au terme d'une course poursuite un véhicule tout terrain dans la région d'Aoulef (Adrar), à bord duquel se trouvaient B.A et B.M, et où ils ont découvert une quantité de 268 kg de kif traité, en plus de deux armes automatiques, trois chargeurs dotés de munitions et des téléphones portables.

Les investigations ont permis d'identifier les autres membres de la bande, en l'occurrence C.T et Z.L, en plus de la découverte, le lendemain, d'un autre véhicule tout terrain dissimulé dans une palmeraie de Meraguène (Adrar), à bord duquel se trouvait une quantité de 264 kg de drogue, appartenant aux membres de la bande criminelle et présentant des impacts de balles.

Le représentant du ministère public a requis la peine à perpétuité pour l'ensemble des mis en cause.