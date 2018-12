Afrique: Forum Africa 2018 - Redoubler d'efforts pour approfondir l'intégration africaine

- Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a déclaré dimanche à Charm El-Cheikh que les pays africains avaient absolument besoin de redoubler d'efforts à tous les niveaux pour "approfondir la coopération et l'intégration" économique, ont rapporté des médias locaux.

S'exprimant à l'occasion du "Forum Africa 2018" dont les travaux ont débuté samedi à Charm El-Cheikh (Égypte), le président égyptien a indiqué que le monde considérait l'Afrique "comme une terre d'opportunités prometteuses destinée à connaître des taux de croissance économique élevés".

Abdel Fattah al-Sissi a ajouté que ce continent disposait d'abondantes ressources, tant humaines que matérielles, lesquelles "constituent pour nous un grand défi si l'on veut parvenir à des conditions de vie décentes pour tous les citoyens du continent".

Le chef de l'Etat égyptien a appelé dans la foulée, à l'exploitation du potentiel des jeunes Africains et de "soutenir leurs idées en finançant des projets productifs", ajoutant qu'il était également important "d'accroître l'émancipation économique des Africaines et d'éliminer toute forme de violence et de discrimination à leur égard".

Le Forum Africa 2018 qui a vu la participation de dirigeants des pays du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), a été dédié aux infrastructures et investissements, ainsi qu'à l'entrepreneuriat et aux questions liées à la condition des femmes.

Pou l'Algérie, le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi, prend part au forum en tant que représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L'objectif principal de ce forum est de développer le commerce et promouvoir les investissement en Afrique et de hisser l'intégration régionale, a indiqué la même source.