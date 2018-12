Congo-Kinshasa: Festivités de Noël - Un repas de cœur pour les albinos et les orphelins

Le geste de la Fondation Ta main, mon avenir qui anticipe les fêtes s'inscrit dans le cadre de l'amour porté aux personnes concernées. Elle vise également à faciliter l'intégration et à réduire la discrimination.

La Fondation Ta main, mon avenir a organisé, le 7 décembre, à Kinshasa-Ngaliema, un repas de cœur avec les enfants albinos, membres de la Fondation Mwimba-Texas (FMT), et les pensionnaires de l'orphelinat Cris des enfants, situé dans la commune de Selembao.

La présidente de cette fondation, Béatrice Kazadi, a précisé que cette activité anticipe les festivités de Noël et vise à faciliter l'intégration et à réduire la discrimination. Cela devrait également permettre à ces orphelins de sortir du cadre habituel de leur maison située dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa et de se mettre en contact avec un autre environnement, découvrir d'autres horizons.

Une occasion pour sensibiliser à l'albinisme et l'amour envers autrui

Ce repas de cœur était l'occasion pour la promotrice, Béatrice Kazadi, et le président de la FMT de sensibiliser ces enfants albinos et non albinos à l'intégration et à la discrimination envers son prochain. « Nous avons voulu vous voir ensemble pour vous donner un message, celui d'amour, d'intégration, afin de lutter contre la discrimination dont l'un ou l'autre pouvait être victime », a souligné Béatrice Kazadi.

Comme pour la FMT toute rencontre est une occasion de sensibilisation à l'albinisme, son président, le catcheur albinos Mwimba Makiese Texas a appelé les enfants albinos présents à s'accepter en tant que tels pour lutter contre l'auto-discrimination. Aux enfants orphelins, à qui il a conseillé de ne plus se considérer comme des délaissés, il leur a demandé de ne plus considérer des albinos comme des êtres mystiques. « Nous avons la même couleur de sang, les mêmes aptitudes et les mêmes faiblesses. Un albinos n'est pas un sorcier ni un damné », a-t-il insisté.

Des jouets pour des orphelins et enfants albinos

En plus du repas, la Fondation Ta main, mon avenir a aussi offert des jouets aux enfants invités à cette rencontre. Dans les kits donnés à chacun d'eux, il y a eu notamment des jouets pour garçons et pour filles dont des poupées, des petites voitures et motos ainsi que des parasols et lunettes solaires. Pour des albinos, en plus de ces kits, Béatrice Kazadi et les membres de son association ont ajouté des vaselines, des savons Monganga, des pommades crayons, etc.

La présidente de la Fondation Ta main, mon avenir, dont ce contact avec la FMT et les albinos lui a permis de cerner leurs problèmes, a fait la promesse d'intervenir de temps en temps pour leur permettre de se procurer des produits de première nécessité dont les crèmes solaires, la vaseline, des lunettes solaires, des chapeaux, des parasols, des savons, des produits pharmaceutiques liés à la plaie, etc. « Ma fondation et moi- même serons toujours à vos côtés en vue de vous soutenir dans vos problèmes quotidiens », a-t-elle promis.

A la clôture de la rencontre, les responsables de l'orphelinat Cris des enfants et les albinos ont remercié la fondation Ta main, mon avenir pour ce geste. Pour eux, l'année 2018 vient d'être clôturée en beauté par ce repas de cœur et ces jouets qui leur ont été offerts.

Afin de marquer l'ambiance festive, des enfants albinos et non albinos ont fait des récitations apprises à l'école, d'autres ont chanté alors que le comédien albinos Marc-Olivier les a égayés avec l'interprétation des voix. Le chef du département de musique et art de la FMT, le conseiller Fiston Osso Tundu, a fait un a capella de la chanson "Etre né albinos n'est pas un péché" , une chanson de sensibilisation à l'albinisme qui va faire le grand titre de l'album de l'orchestre de l'ONG des albinos, pour lequel la FMT est en quête des sponsors pour l'envoyer en studio.

Alphonse Mwimba Makiese Texas a, lui, en plus de saluer ce geste, appelé les autres personnes à emboîter le pas à la fondation Ta main, mon avenir et à sa présidente, Béatrice Kazadi. Il a indiqué qu'ils ont plus besoin des albinophiles que des albinophobes, notant que les premiers sont ceux qui les aiment alors que les derniers les haïssent.