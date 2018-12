Congo-Brazzaville: Actions caritatives - La miss Congo 2013 lance un téléthon en faveur des enfants et personnes démunies

Rogina Cécilia Makosso organise son activité avec le soutien de l'ONG Butterfly et l'association des anciennes miss d'Afrique appelée Virtuous Queens of Africa .

Placé sur le thème « Ne jetez plus rien », le téléthon a commencé le 1er novembre dernier pour prendre fin le 22 décembre. Pendant plus de cinquante jours, Rogina Cécilia Makosso et ses partenaires vont collecter des dons en nature et en espèce pour les orphelins et les démunis. Un accent particulier sera mis sur le département du Pool.

Le nombre d'orphelins n'étant pas calculable, l'organisatrice vise plusieurs localités, notamment Brazzaville / Pointe-Noire- Dolisie- Pool. Pour ce faire, elle compte effectuer deux descentes par localité. A ce jour, des caisses sont déposées dans des supermarchés à Brazzaville et Pointe-Noire permettant à tous ceux qui veulent faire un geste d'agir.

À Brazzaville, ces caisses sont situées aux magasins Kiabi, L'Occidentale et I'Am. À Pointe-Noire, elles sont à Destock, la Citronnelle et le restaurant Queennie. Les organisateurs reçoivent toute sorte de dons en nature ou en espèce, des vêtements, des vivres, de l'argent, etc.

« Après avoir participé à Noël pour les enfants démunis et les orphelins de la miss Bénin 2013 à Cotonou, l'idée m'est venue de collecter des dons afin de faire face aux plus démunis et enfants orphelins à travers le territoire national. C'est depuis cinq ans que je mène cette activité, bien qu'en silence. Mais, aujourd'hui, avec le soutien de l'ONG Butterfly et l'association des anciennes miss d'Afrique appelée Virtuous Queens of Africa ou Vertueuses reines d'Afrique, nous avons pensé visualiser l'action pour permettre aux personnes désireuses d'y contribuer. Le but est aussi de permettre à chaque enfant de passer en beauté les fêtes de fin d'année avec un sourire », a expliqué la miss Congo 2013 .

Rappelons que le thème de Rogina Cécilia Makosso en tant que candidate à l'élection Miss Congo était « La lutte contre le cancer infantile et l'aide aux personnes démunies et aux orphelins ».