Congo-Brazzaville: Alimentation - Les conditions de transport de pain laissent à désirer

Le syndicat patronal des boulangers et pâtissiers du Congo vient d'interdire, à Pointe-Noire, le transport de pain dans les conditions non hygiéniques, notamment dans des cuvettes, sur les motocyclettes mais également dans les véhicules destinés au transport public des personnes.

Depuis un certain temps, la population ponténégrine se plaint des conditions dans lesquelles le pain qu'elle consomme au quotidien est transporté. À la suite de cette situation, le syndicat patronal des boulangers et pâtissiers du Congo a pris la résolution d'organiser une campagne afin d'interdire cette façon de faire.

Interrogé sur la question, le président de ce syndicat, Christian Mbia, a indiqué que les objectifs sont de faire de telle sorte qu'il y ait, en 2020, zéro pour cent de pains transportés dans des mauvaises conditions. « Aujourd'hui, les gens transportent le pain dans les cuvettes, les bicyclettes, donc dans des conditions déplorables. C'est pour cela que nous avons décidé d'assainir le secteur en y ajoutant les boutiques de vente de pain afin d'éviter les transports insalubres et, surtout, de permettre à la population de venir s'approprier le pain à la boutique », a-t-il dit. Et de poursuivre : « Aujourd'hui, économiquement c'est difficile, on a eu des augmentations de farine. Malheureusement, on a interdit aux boulangers et pâtissiers d'augmenter le prix du pain mais on se bat afin de rendre possible la qualité du pain recherchée par la population tout en lui donnant un produit sain ».

Cette campagne a pour but de permettre à la population de consommer un produit propre, fabriqué et conservé dans des conditions requises d'hygiène mais également d'éradiquer les maladies liées à la mauvaise hygiène de produit de consommation, notamment le pain.

Notons que le syndicat patronal des boulangers et pâtissiers du Congo a pour missions, entre autres, d'appréhender tous ceux qui ne veulent pas se mettre en conformité avec les textes et lois de la République.