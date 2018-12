Congo-Kinshasa: Elections - Stephen Bwansa accuse la coalition Lamuka d'appeler au boycott

Le secrétaire provincial du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD)/Chine en Asie prend une part active dans la campagne électorale du candidat du Front commun pour le Congo (FCC), Emmanuel Ramazani Shadary. Le candidat Martin Fayulu et la plate-forme qui le soutient, se convainc-t-il, sont dans la logique de boycotter les scrutins du 23 décembre.

Au cours de l'émission "Point de vue" diffusée le 9 décembre sur la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC), Stephen Bwansa a estimé que le programme du candidat du camp présidentiel est efficace afin de résoudre les problèmes des Congolais. Emmanuel Shadary, a-t-il soutenu, mettra un terme à la corruption et continuera l'œuvre de l'émergence et du développement de la République démocratique du Congo amorcée par le président sortant, Joseph Kabila.

Persuadé de la victoire du dauphin du président de la République le 23 décembre à l'issue du scrutin présidentiel, Stephen Bwansa se porte à l'avant, battant campagne pour Emmanuel Shadary. Aussi revient-il de la ville portuaire de Boma, dans la province du Kongo central, où il s'était rendu pour appeler la population à porter son choix sur le candidat n°13 à la présidentielle.

« Quand on vient dans un parti politique, c'est par raison et cette raison nous rapproche de l'idéologie du parti qui nous demande d'appuyer le leader qui a la vision de développer le Congo. Et si nous sommes revenus chez nous, c'est pour prêter main forte à la base installée ici. Notre cellule travaille pour faciliter l'organisation des élections pacifiques. Nous voulons des élections pour le développement. C'est pourquoi, nous venons avec un message clair : soutenez le numéro 13 puisque c'est un candidat de la continuité pour l'émergence et le développement », a déclaré l'initiateur de la cellule spéciale PPRD/Asie-Chine au cours de cette émission télévisée, justifiant son adhésion au parti présidentiel et sa présence au pays jusqu'à l'élection du successeur de Joseph Kabila. Pour Stephen Bwansa, le projet de société du candidat Shadary est réaliste et se fonde sur l'intérêt du peuple et le développement du pays qui est une notion récurrente, permanente, même dans des pays déjà développés.

Le représentant du PPRD en Chine et en Asie a fait part du bilan positif du régime de Joseph Kabila. « Beaucoup de choses ont changé. Pour aller vers Kikwit, on mettait deux semaines, parce que nous n'avions plus de routes. Aujourd'hui, nous faisons moins d'une journée. Le Congo change. Aujourd'hui, nous devons conscientiser le peuple pour accompagner le chef de l'État et le gouvernement à reconstruire le pays car, nous sommes, nous aussi, les acteurs du développement », a-t-il argué.

Stephen Bwansa a réagi contre les allégations des opposants qui avanceraient que le Front commun pour le Congo (FCC) puise dans le Trésor public pour battre campagne en faveur de son candidat. « Les acteurs de l'opposition trompent la population en accusant le FCC de se servir de l'argent provenant des caisses de l'État pour financer la campagne de son candidat. Je suis revenu au pays pour appuyer le candidat n°13 et le Trésor public ne m'a pas acheté le billet ni donné du financement pour la campagne. Je le fais avec mon argent. Nos frères doivent dire la vérité au peuple congolais », a-t-il rétorqué. Et d'appuyer : « Nous sommes un parti politique et nous avons des membres qui cotisent. Ca fait plus de dix ans que le PPRD existe. Nous savons comment économiser. On a des financiers qui savent comment gérer la caisse du parti. Je regrette que cette information circule. C'est scandaleux et c'est une contre-propagande contre notre candidat. Nous n'utilisons pas les frais de l'État. Nous fonctionnons avec les frais du parti et nous touchons à nos propres poches pour garantir la continuité du développement ».

Stephen Bwansa a, lui aussi, chargé l'opposition d'avoir pollué l'environnement politique et être ainsi à l'origine du frein de certains projets de développement amorcés par le président Joseph Kabila dans le cadre de la reconstruction du pays. « Je sais au fond de moi que lorsqu'Emmanuel Ramazani Shadary sera voté, dans cinq jours qui vont suivre, il y aura des projets qui vont être mis en œuvre pour combattre les fléaux sociaux qui ne sont pas seulement présents au Congo, mais ailleurs aussi dans le monde », a-t-il assuré. Il a abordé aussi la lutte contre l'impunité, soulignant que le président de la République s'est beaucoup impliqué dans le combat contre cette gangrène.

Au sujet du rejet de la machine à voter par le candidat Martin Fayulu de la coalition Lamuka, le secrétaire provincial du PPRD/Chine a été sec et direct : « Lamuka n'est pas notre adversaire. Il n'est pas dans la course électorale. Il est dans le sabotage. C'est pourquoi nous invitons les compatriotes qui sont dans cette coalition à voter le candidat n°13. Lamuka n'a pas de programme. Son programme, c'est le boycott des élections. Fayulu avait un programme avant d'adhérer à Lamuka. Mais là je ne le reconnais plus ! ».

Enfin, il a appelé le peuple à voter utile car la RDC est un pays à caractère économique. « Avec toutes les richesses que nous avons, le Congo c'est le pays de l'émergence », a-t-il conclu.