Congo-Brazzaville: Vie associative - Les ressortissants du monde d'eau renouvellent leur confiance à Joseph Niombella-Mambula

Le président sortant a été réélu le 8 décembre, à l'issue de la première assemblée générale extraordinaire de l'association, pour un nouveau mandat de trois ans.

Le général Joseph Niombella-Mambula présidera un bureau exécutif de quatorze membres de l'Association des ressortissants du monde d'eau (Arem'Eau). Les participants venus des différentes localités de cet espace, notamment Bokoma, Liranga, Loukoléla, Loukakoua, Mossaka, Makotimpoko, Tokou, Pikounda, Tchikapika et Kouyou Ngandza ont, en outre, mis en place un commissariat au compte de trois membres dont le premier commissaire est le colonel Norbert Okiokoutina. Ils ont aussi pris la résolution et l'engagement de relancer avec force et rigueur les activités de l'Arem'Eau pour contribuer, ont-ils dit, aux débats sur les options de développement harmonieux, cohérent et équilibré de leur terroir et à relever ensemble les défis du moment.

Saluant le courage et l'autocritique du bureau exécutif sortant qui a présenté le tableau clair de la situation ayant prévalu au sein de l'association, les cent soixante-seize participants ont, en revanche, recommandé au nouveau bureau de tout mettre en œuvre pour traduire dans les faits le programme d'action adopté par la plénière. Ils ont, par ailleurs, confirmé que l'Arem'Eau est bel et bien un espace d'ouverture, de liberté et de paix, d'entraide, de solidarité, de soutien et de développement des activités visant le bien-être de la communauté de cette zone géographique.

Clôturant la réunion, le général Joseph Niombella-Mambula s'est félicité de cette marque de confiance renouvelée. Selon lui, en vingt ans, l'Arem'Eau a réussi, malgré les difficultés, un certain nombre d'actions dont la pacification des mœurs et l'élégance dans la manière d'aborder les problèmes. « J'ai toujours été très peiné de constater que le mal avait certainement atteint aussi certains cadres dirigeants dans nos instances. On ne travaillait plus, c'est pour cela que c'était difficile. Maintenant, les grandes résolutions que nous avons prises aujourd'hui, les nouveaux textes que nous avons adoptés, ne les oublions pas au sortir d'ici, emportons-les avec nous. Nous avons des engagements par rapport à notre terroir, par rapport à notre population, à nos enfants... », a-t-il déclaré.