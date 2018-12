Cote d'Ivoire: La 5e édition du Mexci s'est tenue à Abidjan

La cinquième édition du Medical expo Côte d'Ivoire (Mexci) s'est tenue, du 7 au 9 décembre, à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le parrain, Dr Aka Aouélé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a procédé à la coupure de ruban de ce rendez-vous médico-scientifique placé sous la présidence de Dominique Ouattara, Première dame de Côte d'Ivoire.

Il a salué cette initiative qui fait la promotion de l'innovation et des progrès dans le milieu médical. Il a rappelé les réformes engagées par le gouvernement ivoirien dans le cadre de la résilience du système de santé en Côte d'Ivoire.

Notamment les réformes hospitalières et le code de santé publique. Cette volonté, a-t-il indiqué, a été traduite en actes par le renforcement des plateaux techniques et la construction de centres de santé. «Dans les trois prochaines années, ce sont plus de huit cents milliards qui seront investis dans le secteur de la santé», a-t-il ajouté.

Une cinquantaine d'exposants et plus de huit mille visiteurs ont participé à cet évènement qui réunit, chaque année, à Abidjan, les professionnels de la santé et du matériel médical.

C'est un carrefour d'échanges sur les innovations en matière de santé et d'exposition des opportunités d'affaires entre les acteurs du secteur en Côte d'Ivoire et ceux de monde entier.

Il est assorti d'expositions d'équipements bios médicaux et de présentations scientifiques. Cette édition du Mexci a été couplée à la quatrième édition du Salon de la santé des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (Oci).

La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdel Malek Kettani.