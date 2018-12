Mali: Journée internationale de la lutte contre la corruption - Une série d'activités pour sensibiliser sur le phénomène au Mali

Dans le cadre de la «Journée internationale de la lutte contre la corruption», célébrée le 9 décembre, le ministère de la Réforme de l'Administration et de la Transparence de la vie publique organise depuis ce dimanche la semaine nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Cette semaine a pour objectif de sensibiliser sur le phénomène de la corruption et de mobiliser l'opinion nationale sur les immenses défis à relever dans ce combat.

Dans sa déclaration sur l'organisation de la semaine nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite (prévue du 9 au 15 décembre 2018), la ministre de la Réforme de l'Administration et de la Transparence de la vie publique a rappelé que la résolution 58/4 du 31 octobre 2003 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a déclaré le 9 décembre «Journée internationale de la lutte contre la corruption» pour «sensibiliser sur le phénomène de la corruption et faire connaître le rôle de la Convention dans la prévention et la lutte contre celle-ci».

Mme Safia Boly a indiqué que c'est dans ce cadre que notre pays a initié la semaine nationale de lutte contre la corruption, à travers le décret n°10-624/PM-RM du 26 novembre 2010.

«Outre ces instruments, la bonne gouvernance, à travers une forte rigueur dans les comptes, une rationalisation des dépenses publiques et la lutte contre la corruption, s'inscrit dans les priorités du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta pour son nouveau quinquennat», a déclaré la ministre.

Avant d'ajouter que la création d'un département en charge de la Transparence de la vie publique est l'illustration parfaite de cet engagement.

«A l'instar des 183 autres Etats parties de la Convention, le Mali mettra à profit la journée internationale de lutte contre la corruption pour lancer une véritable campagne d'information, de sensibilisation et d'éducation sur la corruption et ses dangers en mettant l'accent sur les conséquences», a annoncé la ministre Boly.

En outre, elle a révélé que la campagne se déroulera autour du thème : «Unissons-nous contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité».

Ce thème met en avant les conséquences de la corruption. «L'objectif de cette semaine est non seulement de sensibiliser sur le phénomène de la corruption, mais aussi et surtout de mobiliser l'opinion nationale sur les immenses défis à relever dans ce combat», a précisé la ministre.