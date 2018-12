Cote d'Ivoire: Négociations sur le climat - Le ministre Séka Séka expose la position ivoirienne

Le Monsieur Environnement et Développement durable du gouvernement ivoirien a fait plusieurs propositions à Katowice, pour faire avancer les débats.

"Nous n'allons pas du tout dans la bonne direction" pour freiner le changement climatique qui "va plus vite que nous", mettait en garde le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le 3 décembre à l'ouverture la 24ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Cop24 en abrégé).

Au neuvième jour des négociations qui se tiennent, cette année, dans la ville méridionale polonaise de Katowice, quelques avancées ont été enregistrées selon des sources proches de l'Onu.

Toutefois, celles-ci restent dérisoires au regard des enjeux multiformes en présence et alors que se consolide la fracture entre pays développés et autres nations en voie de l'autre.

Prenant la parole lundi lors d'une Concertation des ministres francophones de l'Environnement sur le thème « Bilan du processus de négociation des règles et procédures pour opérationnaliser l'Accord de Paris et les défis pour rehausser l'ambition en Francophonie », le ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable, le Professeur Joseph Séka Séka a présenté la position de la Côte d'Ivoire, et fait plusieurs propositions dans le but de faire bouger les lignes.

« La position de la Côte d'Ivoire par rapport aux questions débattues lors des dernières Cop est en cohérence avec celle du Groupe africain dont les points essentiels concernent le renforcement des capacités, la finance climatique, et la transparence », a d'emblée souligné le ministre Séka Séka.

S'agissant du renforcement des capacités prévu par l'article 11 de l'Accord de Paris sur le climat afin d'aider les pays les moins nantis à accéder aux technologies et aux financements devant soutenir leurs réponses nationales au dérèglement du climat, la Côte d'Ivoire estime que « les pays développés devraient renforcer le soutien aux actions de renforcement des capacités dans les pays en développement.

Au titre de la finance climatique, la Côte d'Ivoire demande « que soient définies les modalités, procédures et méthodologies du manuel des règles d'opérationnalisation de l'accord de Paris sur les questions financières, de façon à ce qu'elles soient équilibrées et plus complètes ».

Le pays, qui a pris une part active dans le processus d'adoption de l'accord de paris sur le climat demande également que soit facilité et augmenté l'accès aux ressources de la finance climatique notamment le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'environnement mondial et le Fonds pour l'adaptation.