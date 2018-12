Mali: Signature de convention entre la BOA-Mali et la Sotelma-Malitel

Le premier opérateur de téléphonie et la première banque privée du Mali : la Sotelma-Malitel et la Bank Of Africa (BOA) ont procédé à la signature d'une convention le vendredi dernier au siège de la BOA. Ladite convention porte principalement sur deux prêts dits "très avantageux ».

En effet, les deux institutions viennent d'officialiser la signature d'une convention à travers leurs directeurs généraux, Abdalah Ikched de la Bank Of Africa-Mali et Abdalaziz Biddine de la Sotelma- Malitel.

A travers cette convention, le personnel du premier operateur de téléphonie au Mali, qui s'élève à environ 600 personnes, bénéficie désormais des meilleures conditions sur les produits et services de la première banque privée du Mali ici implantée depuis 1982.

Le gros lot de ces offres avantageuses est : IKAMOBILI, un prêt étalé sur 7 ans qui permet d'acheter une voiture (neuve ou d'occasion) en leasing (ou location avec option d'achat-LOA) ; Prêt ma Maison (un prêt étalé sur 20 ans) qui est destiné à financer l'acquisition ou la construction d'un bien immobilier à titre de logement principal).

Aussi, à travers ce partenariat, la BOA-Mali offre au personnel de la Sotelma- Malitel un Pack dénommé Salaria.

« Le Pack Salaria constitue six produits pour un seul abonnement mensuel minime et pour le personnel de la Sotelma- Malitel, des taux d'intérêt réduits (par rapport aux standards) pour tous les prêts personnels avec un Compte de chèques, un compte épargne, Prêt Tous à l'école, Prêt Tabaski, Prêt Epargne, Ambition (PEA) , les Crédits à la consommation, Prêt Epargne rachat denommé vitamine sans oublier des services digitaux comme le B-SMS, le B-WEB et le B-Phone », a ajouté Abdalah Ikched.

Pour le Directeur général de la BOA, cette convention marque de l'excellence de la relation qui existe entre la Bank Of Africa-Mali et la Sotelma-Malitel.

A ses dires, ce n'est qu'un pas de plus dans le renforcement d'une coopération mutuellement avantageuse que les deux Institutions feront évoluer par un échange permanent.

Pour sa part, le directeur général de Sotelma- Malitel a promis des offres internet très avantageuses d'ici janvier 2019.

Cela, pour la motivation du personnel de la banque. Aussi, Abdalaziz Biddine a réitéré sa disponibilité de travailler pour le développement du business et de l'économie malienne.