Congo-Kinshasa: A 13 jours de la tenue des élections en RDC - L'UDPS appuie les sanctions de l'UE et met « Lamuka » en garde

Juste après que le Conseil de l'Union Européenne ait prolongé lundi 10 décembre 2018 les sanctions pour un an, jusqu'au 12 2019, contre 14 personnalités civiles et militaires congolaises, Secrétaire général de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Social), Jean-Marc Kabund-a-Kabund, a animé un point de presse siège national de ce parti sur la 10è rue Limete. Naturellement, il exprimé tout son appui à la décision faisant état de leur pour 12 mois supplémentaires, après un premier bail intervenu le décembre 2016 et un second le 29 mai 2017.

L'on retient que ces sanctions tombent le jour où, le monde célèbre les 70 ans de la Déclaration universelle des droits l'homme, faite à Paris en France. Le tribun de l'Udps, entouré cadres de son parti, est allé plus loin en souhaitant que sanctions soient étendues à d'autres suspects du régime qui à violer les droits humains et à faire entrave au processus électoral.

Dans le même registre, Jean-Marc Kabund a condamné avec énergie démarche du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine du Conseil de l'Union Européenne pour obtenir la levée de sanctions.

Au cours du même rendez-vous avec la presse, le SG de l'UDPS vivement condamné le traitement injustement infligé par le pouvoir candidat Martin Fayulu à Kindu, dans le Maniema. Il a aussi mis garde, dans le même contexte des violences préélectorales, de coalition « LAMUKA » contre ses velléités de torpillages de campagne électorale de Félix Tshisekedi, président national de l' et candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. Jean-Marc a martelé que si cela se reproduisait, l'UDPS serait en droit riposter.

Jean-René Ci-dessous l'intégralité :

POSITION DE L'UDPS SUR L'EVALUATION DES SANCTIONS CONTRE PERSONNALITES CONGOLAISES PAR LA EUROPEENNE ET DES ETATS UNIS D' L'Union pour la Démocratie et Je Progrès Social, UDPS/TSHISEKEDI sigle, se félicite de la décision de l'Union Européenne de les sanctions prises à partir de décembre 2016 contre des civiles et militaires congolais placés ainsi sous le coup l'interdiction de voyager et du gel de leurs avoirs en Europe.

Cette décision est à la fois un cinglant désaveu du régime décadent finissant de Monsieur Kabila et un vibrant hommage à toutes personnes victimes des abus qui peuvent être déclinés de la suivante :

- arrestation arbitraire, torture et traitement infra humain, activistes et des membres de l'opposition politique; »

- usage disproportionné de la force, pour réprimer avec violence. manifestions pacifiques;

-répression sanglante et meurtrière à Kinshasa, en janvier et février 2017 ;

- répression de la population et massacre des innocents dans provinces du Kasaï, sous prétexte de mater la rébellion des N'sapu;

- assassinat de deux experts de l'ONU, en l'occurrence. Mme Catalan, d'origine suédoise, et Monsieur Michael Sharp, d' américaine, sauvagement tués en mars 2017, alors qu'ils menaient enquêtes sur les massacres des populations kasaiennes avec la complicité du gouvernement congolais.

Prenant à coeur le chagrin qui frappe encore durement les familles les États respectifs de ces deux experts onusiens, auxquels l' manifeste sa plus grande compassion, notre Parti anticipe et prend position suivante :

1. L'UDPS exprime sa satisfaction quant au maintien des sanctions imposées et souhaite même leur extension à d'autres individus du régime Kabila qui continuent à opérer dans l'impunité la totale;

2. Notre Parti soutient et appuie, avec force, toutes les qui sont entreprises ou qui le seront plus tard, par les pays sont originaires les deux experts de l'ONU, je cite Mme Zaïda (Suède) et Monsieur Michael Sharp (Etats-Unis d'Amérique), pour éclater la vérité sur l'assassinat de leurs ressortissants.

3. L'UDPS condamne vigoureusement. la complicité et la délibérée du Secrétaire général de l'UNU, dans le traitement différents rapports des enquêtes menées jusqu'à ce jour, pour la responsabilité du gouvernement congolais dans cet assassinat. En effet, certains documents confidentiels récemment par cinq médias internationaux dont RFI ont révélé que Secrétaire Général de l'ONU avait caché des informations sensibles Conseil de Sécurité des Nations-Unies, certainement. pensons-nous,

pour ménager le gouvernement congolais et poursuivre la avec un régime finissant et illégal, comme si de rien n'était;

4. L'UDPS condamne la démarche honteuse lancée par le Conseil de et de sécurité de l'Union africaine, pour tenter d'obtenir la des sanctions internationales, qui frappent non seulement, ceux qui,

dans l'impunité la plus totale et au mépris de la Constitution notre pays, ont abusé de leur pouvoir et de leur position, bloquer le processus électoral, mais aussi et surtout, les auteurs intellectuels des crimes du Kasaï et de Beni, l'implication dans le meurtre des experts onusiens ne fait l' d'aucun doute.

Suite à cette position, clairement exprimée, l'UDPS formule propositions suivantes:

1. Que tous les présumés auteurs intellectuels nationaux et du meurtre de Mme Zaïda Catalan et de Mr Michael Sharp, clairement identifiés et déférés devant la vraie justice.

2. Que les deux États, victimes de ce crime odieux, notamment la et les Etats-Unis, usent de toute leur influence au sein de communauté internationale pour créer les conditions de la mise place d'un Tribunal pénal international pour la démocratique du Congo, et ce le plus rapidement possible.

3. Que la communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique, fermes devant les intimidations du régime congolais, un illégitime, hors mandat depuis le 19 septembre 2016 et qui manifeste aucune volonté d'organiser des élections libres.

transparentes et apaisées en RDC.

A titre de rappel, la communauté internationale reste liée processus de stabilisation du Congo par l'Accord du 31 décembre 2016,

dit l'Accord de la Saint-Sylvestre, avalisé par le Conseil de de l'ONU.

S'agissant de cet Accord, bien qu'il prévoyait la tenue des élections présidentielles, législatives nationales et pour mettre fin à la confusion politique délibérément créée par Joseph Kabila pour rester au pouvoir, il a fallu des pressions notre peuple et de la communauté internationale pour pousser dernier à regarder la porte de sortie comme l'y oblige la congolaise.

Nous voici donc résolument engagés dans la dernière ligne droite mène vers les élections le 23 décembre prochain, soit dans 13 jours.

C'est ici l'occasion pour moi, au nom de l'Exécutif du Parti, remercier toute la population de l'Est de notre pays, qui ont un accueil délirant au ticket gagnant, composé du No 20, le Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, candidat du Cap pour le à l'élection présidentielle, et son directeur de campagne et de l'Union pour la Nation Congolaise -UNC, Mr. Vital KAMERHE.

J'en appelle donc, à toutes celles et tous ceux qui aiment le Congo,

qui croient encore en son avenir et qui sont déterminés à prendre nouveau départ, à se rendre massivement dans les urnes le 23 prochain, et à voter le N°20, comme le prochain président de République. Certes, la machine à voter soulève le spectre de la et de la manipulation des résultats, mais nous allons y opposer surveillance accrue des bureaux de vote, de l'ouverture à fermeture, jusqu'au comptage et à l'affichage des urnes exprimées. le résultat proclamé doit être conforme à la volonté populaire, n'accepterons jamais le contraire.

J'invite sincèrement, ceux qui doutent encore, les indécis, à la seule voie salutaire pour le Congo, celle d'opérer le choix de raison et de l'espoir, avec le candidat N°20. Qu'ils vigoureusement, les consignes suspectes données par certains politiques et selon lesquelles il faut se rendre au bureau de vote,

munis d'un stylo et d'un papier volant pour y inscrire son choix glisser dans l'urne. Il s'agit là d'un appel irresponsable, et anti-démocratique parce qu'il contient l'esprit et la lettre boycott des élections au moment où notre peuple aspire à mettre aux malheurs qu'il vit depuis l'arrivée des prétendus libérateurs ce pays, le 17 mai 1997, ça fait 21 ans.

Je condamne avec la plus grande fermeté les dérives du illégal et illégitime de Monsieur Kabila qui a payé un commando saccager notre permanence à Mbuji-Mayi, avant de procéder l'enlèvement et à la torture de nos cadres qui battaient leur campagne électorale. En outre, j'accuse ce pouvoir de payer jeunes et d'embrigader certains agents de l'ordre, policiers militaires, ainsi que les éléments de l'ANR, pour détacher affiches et les banderoles des candidats de l'opposition, et ce travers tout le pays. Nous condamnons par la même occasion traitement injustement infligé par le pouvoir au Candidat FAYULU à KINDU.

D'autre part, nous constatons une montée Inquiétante de la haine de la jalousie dans le chef des leaders de la coalition LAMUKA. sachant plus comment sortir de leur contradiction et perdant pied le terrain de la campagne électorale, ils instrumentalisent groupes de jeunes et commanditent des attaques contre le candidat plus populaire et le mieux positionné dans la course à la suprême, en l'occurrence le CANDIDAT NUMERO 20, Monsieur Félix TSHISEKEDI.

Je saisis cette occasion également, pour demander à nos le président Jean Pierre BEMBA. le président Moise KATUMBI et président Antipas MBUSSA NYAMUISSI, qu'ils reviennent à la raison,

qu'ils privilégient l'intérêt supérieur de la nation en lieu et des intérêts personnels et machiavéliques.

Je les invite à cesser de provoquer notre peuple en certains fils du pays, au nom de leur coalition Lamuka, pour qu' attaquent avec violence, le Président TSHISEKEDI et le CACH dans activités de campagne, comme cela s'est passé à Bunia. La fois, l'UDPS ne se laissera pas faire. La réplique sera à la de la provocation.

Toutefois, il n'est pas tard de rejoindre la véritable option changement, dénué de tout intérêt égoïste et hypocrite. Car, Président Félix TSHISEKEDI demeure l'homme de la réconciliation Congolais avec eux-mêmes et avec leur pays, le Congo.

S'agissant des Violences électorales dans le Kasaï, je dénonce la dernière énergie, l'intention malicieuse du pouvoir finissant, charger l'UDPS des faits qu'elle ne connaît pas. Notre Parti inscrit dans la légalité, dans la non-violence et dans le respect des valeurs démocratiques, dont la tolérance et la d'opinion. Je rejette toute accusation fortuite, dont l'objectif de ternir l'image montante du prochain président de la République, Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.

Enfin, pour la communauté Internationale. Je souhaite qu'elle reste attentive et surtout en état d'alerte. Car, c'est prix de sacrifices et même de sacrifices suprêmes, que le congolais accepte d'aller aux élections aux conditions imposées par Mr. Kabila. Mais il a la certitude que la victoire dans son camp, 2018 n'étant pas 2011, notre peuple n'acceptera et au grand jamais. que sa victoire lui soit volé, même à armées. Il revendiquera de la manière la plus forte jusqu'à victoire finale, puisque, le peuple gagne toujours.

JE DIS A NOS COMBATIANTES ET COMBATIANTS AINSI QU'AU PEUPLE CONGOLAIS:

TENONS BON, L'UDPS JE VOUS REMERCIE.