Ile Maurice: Nando Bodha sur la réforme électorale - «Je fais un appel au MMM»

«On ne peut pas tout chambouler, tout changer. On doit garder le First Past The Post. On a besoin d'un socle pour construire les institutions de demain.» Propos du ministre des Infrastructures publiques au Parlement hier, lundi 10 décembre. Nando Bodha a poursuivi en indiquant que «la demande de la démocratie mauricienne fait qu'il faut une proximité. Il y a un besoin d'augmenter le nombre d'électeurs à cause de leurs exigences».

Poursuivant dans son débat sur la réforme électorale, le ministre a lancé un appel au MMM. «Le First Past The Post a une justice inhérente. Nous sommes venus avec un vote parallèle. Nous nous éloignons du Best Loser System. Nous avons brisé le plafond de verre quand l'alliance MSM/MMM a fait que Paul Bérenger soit Premier ministre malgré tous les critiques par le Parti travailliste et le PMSD. Je fais un appel au MMM. Il a été cohérent sur la réforme politique». De poursuivre que «seuls les sièges alloués à la proportionnelle sépare le MMM du MSM».

Une chose est certaine, dit Nando Bodha, «nous devons promouvoir la stabilité plus que l'équité». «Il n'y a pas de réforme idéale à Maurice. Nous devons trouver un consensus. Nous voulons que cette législation soit votée. Nous savons que nous n'avons pas les trois-quarts mais nous voulons changer la façon dont le Parlement est constitué.»

Aucun consensus

La réplique du député du MMM ne s'est pas fait attendre suivant les propos de Nando Bodha. «Nous ne sommes pas d'accord en ce qui concerne la liste proportionnelle et les sièges supplémentaires. Nous sommes toujours d'avis que le gouvernement doit venir avec une loi séparée car chaque projet de loi a besoin d'un consensus», a soutenu Reza Uteem. D'affirmer qu'il «est clair qu'il n'y a aucun consensus et qu'il n'y a rien d'inhérent dans le système de First Past The Post».

Reza Uteem a poursuivi en indiquant que ce n'est pas le First Past The Post qui a assuré la stabilité mais l'alliance pré-électorale. «Nous avons fait des compromis sur le nombre. Mais il y a plus de problèmes fondamentaux. La différence entre le MMM et le MSM réside dans l'allocation des sièges pour la proportionnelle. On peut envisager de voter sous réserve.» Mais, «le MMM ne sera jamais d'accord ou votera pour la réforme électorale s'il n'y a pas de représentation adéquate de toutes les composantes de la nation arc-en-ciel. Je ne voterai pas», a affirmé le député mauve.