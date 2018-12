Ile Maurice: Tempête électrique - Deux enfants blessés dans un accident à Forbach

Ce n'est pas seulement hier, lundi 10 décembre, que les éléments naturels se sont déchaînés.

Dimanche soir, il y avait une tempête électrique et elle a abasourdi un automobiliste dont la voiture est allée s'écraser contre un mur sur la route de Forbach menant à Poudre-d'Or-Hamlet. Ses deux fils âgés de 12 et 8 ans ont été blessés et admis à l'hôpital du Nord.

Cet habitant de l'Espérance, Piton, âgé de 46 ans explique comment l'accident s'est produit. «J'ai aperçu une tempête électrique et en même temps il y avait de grosses pluies.» Il a été abasourdi, d'autant plus qu'au même moment est survenue une voiture avec des phares lumineux en sens inverse. «J'ai perdu le contrôle de ma voiture qui est entrée dans un mur.»

Son épouse était assise à l'arrière en compagnie de leurs deux fils. «Mon plus jeune fils a eu une longue coupure à la tête et mon autre fils, une fracture près d'un œil. Moi j'ai reçu un choc à l'estomac car je me suis cogné contre le volant de la voiture. Heureusement que mon épouse n'a eu aucune blessure.»