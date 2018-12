Ile Maurice: Inondations - La colère gronde à Cottage

Ils sont remontés. Les habitants de Cottage sont descendus dans la rue pour faire entendre leur voix ce mardi matin 11 décembre. La raison : les inondations survenues suivant les grosses pluies d'hier leur ont causé beaucoup de tort. Impuissants, ils ne savent plus à quel saint se vouer... La police a été mobilisée sur place.

C'est principalement de l'eau provenant des plantations de canne à sucre qui a inondé toutes les maisons se trouvant à proximité. Retraités, enfants et adultes criaient déjà leur colère hier dans les rues. Selon eux, les drains qui ont été installés ne servent à rien et ils ont dénoncé «l'ignorance des autorités concernées et des membres du District Council».

Saraswati Jootun, âgée de 68 ans, était en larmes. Assise sur une chaise sur le perron de son voisin, où elle a trouvé refuge, elle tentait en vain d'oublier ce qui lui est arrivé. «Délo inn kumans monté, inn défons vitre, inn rantr dan mo lakaz. Mo ti tousel ek mo ti zanfan... »

Grimper sur la table

Elle a dû être évacuée par des voisins. Désignant la maison où elle habite avec son fils et sa belle-fille du doigt, elle souligne qu'elle a tout perdu. «Mon mari est décédé il y a une semaine. Nous avions déjà fait nos courses, il y avait mon argent à l'intérieur... Tout est parti.» De confier que c'est la quatrième fois qu'elle passe par une telle épreuve et qu'elle a des dettes à payer à cause de cela.

Plus loin, nous avons été témoins d'un véritable désastre. Tel un tsunami, l'eau a fait tomber trois murs en béton qui séparaient les propriétés de trois familles. Cette eau sale a ensuite pénétré dans les maisons, causant d'énormes dégâts aux meubles et autres.

Chez Nesha Shahurreram, il n'y a pratiquement plus rien à sauver. Sa mère a, elle, été évacuée in extremis, par ses voisins quand l'eau a monté. «Si bann vwazin pa ti la, mo mama ti pou mor. Délo ti pé kouver li net. Linn bizin grimp lor latab lakwizinn.»

En outre, 30 enfants, y compris des nourrissons, de la garderie La Coccinelle, à Cottage, ont dû être évacués d'urgence par les pompiers. Les dégâts à cette école sont estimés entre Rs 15 000 - Rs 200 000 par la propriétaire.