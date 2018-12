Madagascar: Un face-à-face qui a suscité un intérêt mitigé

Ce débat entre les deux candidats du deuxième tour de l'élection présidentielle était une grande première dans l'histoire de la démocratie malgache.

Un jour après, avec le recul, on peut constater qu'il a rempli parfaitement son rôle, celui d'éclairer les personnalités des deux prétendants à la magistrature suprême. La fougue d'Andry Rajoelina a contrasté avec le calme et la pondération de Marc Ravalomanana. Néanmoins, on peut dire que l'on est quand même resté sur notre faim

Ce premier débat n'est pas décisif dans cette campagne électorale du deuxième tour de la présidentielle. Mais il a suscité grand intérêt de la part des téléspectateurs malgaches car si on avait pu mesurer l'audimat de l'émission, on aurait certainement constaté qu'il est l'un des plus élevés, sinon le plus élevé de l'histoire de l'audiovisuel malgache. Dans tous les foyers, on a suivi avec passion les échanges des deux candidats. Les piques lancées par Marc Ravalomanana, faisant un rappel des événements s'étant déroulés depuis 2009, ont d'abord laissé sans voix son adversaire qui s'est ensuite ressaisi et a adopté un ton plus incisif .

La phrase « vous êtes un menteur ! » répétée plusieurs fois à propos d'une affirmation de son-vis à-vis sur la présence de Norbert Lala Ratsirahonana à une entrevue à Ambohitsorohitra n'ont cependant pas déstabilisé ce dernier qui a gardé son calme. Les échanges ont été vifs par la suite, mais il n'y a pas eu de dérapage. Il ya eu même des traits d'humour qui ont détendu l'atmosphère. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a eu qu'un petit aperçu de leur programme. Il y eut de l'ironie dans la voix du candidat n°13 en évoquant le « manifesto » de son adversaire. Ce premier débat sera suivi d'un second, dimanche prochain. Ce nouveau face-à-face permettra, espérons le, d'entrer plus en profondeur dans les sujets qui préoccupent les électeurs.