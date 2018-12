Soudan: Le Comité ministériel Soudano-Russe commence à Moscou

La sixième session du comité ministériel mixte Soudano-Russie pour la coopération commerciale et économique, au niveau des experts, a débuté lundi à Moscou, la Russie.

La délégation technique soudanaise dirigée par le sous-secrétaire du ministère du pétrole, du gaz et des minéraux, Dr. Abd Al-Jabbar Othman, des représentants du ministère du pétrole, un certain nombre d'autres ministères et des représentants des entreprises du secteur privé travaillant dans de divers domaines.

Les experts examinaient le projet de protocole de la sixième session du comité ministériel, qui traite la coopération dans les domaines pétrolier, minier, commercial, industriel, agricole, culturel et touristique.

Les travaux du Comité se termineront, mercredi par une réunion ministérielle dirigée par le ministre du pétrole, du gaz et des minéraux, Ing. Azhari Abd Al-Qadir et la partie russe, le ministre des ressources naturelles et de l'environnement, Kapilkin.

Il est à noter que l'ambassade soudanaise à Moscou, en marge des réunions du comité, organise une table ronde sur les possibilités d'investissement agricole au Soudan avec la participation d'un certain nombre de spécialistes et d'entreprises soudanaises et russes travaillant dans le domaine agricole.

Le Comité ministériel Soudano-Russie a été formé en 2012 et tient ses réunions en décembre de chaque année alternant entre Khartoum et Moscou.