Tunisie: Sortir de l'impasse !

Un fragile équilibre à maintenir

Faute de temps, le nouvel entraîneur Mouelhi et son adjoint Hamzaoui maintiendront les mêmes éléments qui ont fait leur apparition face au CSS. Le staff technique ne fera pas probablement des changements importants dans le groupe à cause de la modestie de l'effectif et à défaut d'attaquant racé efficace en phase de finition. En défense, Rebaï, Layouni, Bacha et Bouchniba seront titularisés malgré leurs bévues répétitives et la méforme du jeune Rebaï. En l'absence de Riadh Frioui, touché face au CSS, les pivots Traoré et Romdhani fermeront les issues menant à leur arrière-garde et assureront la relance des attaques en direction de Sassi, Salhi et Bouguerra. Pour leur part, les Métiri et Laâouichi seront les pourvoyeurs de l'attaque. La participation des Meskini, Addami, Hleli et Zaïdi dépendra des péripéties de la rencontre.

Formation probable :

A. Frioui, Rebaï, Layouni, Bouchniba, Bacha, Traoré, Romdhani, Laâouichi, Sassi, Salhi, Bouguerra.