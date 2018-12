Tunisie: Appel à la réduction des importations de fourrages

Dans le gouvernorat de Jendouba, un nombre d'éleveurs et de producteurs de lait ont appelé les ministères de l'Agriculture et du Commerce à changer la stratégie basée sur l'importation de fourrages destinés à l'élevage du cheptel.

«Ces importations constituent une hémorragie de devises et expliquent la réticence de plus en plus grande des éleveurs à l'égard de la production, outre la régression de la production laitière et la hausse du prix de la viande rouge», ont-ils indiqué.

Dans des déclarations au correspondant de TAP dans la région, ces producteurs ont estimé que le recours à la production locale très abondante et bon marché, comme la fitoura, l'orge, la luzerne... en tant que fourrage de substitution coûtera beaucoup moins cher pour les producteurs. Ils ont, dans ce cadre, appelé à encourager ces cultures locales pour garantir l'équilibre du marché local.

«La hausse du coût du fourrage composé qui a dépassé les 950 dinars la tonne, ne peut en aucun cas encourager les éleveurs qui font tout pour se débarrasser de leur cheptel», a déclaré Abderrazek Jaballah, un producteur de lait et de viandes rouges et blanches à Jendouba et membre du syndicat tunisien des agriculteurs dans la région.

Et d'ajouter que cette situation touche toutes les régions qui connaissent une recrudescence du phénomène de la contrebande de bétails.

Le responsable a, en outre, rappelé que la Banque centrale de Tunisie (BCT) avait déjà demandé aux importateurs de fourrage de réduire les quantités importées, évoquant la régression des réserves en devises du pays.

Pour le responsable syndical, il est temps de permettre à l'Office d'élevage et des pâturages(OEP) de retrouver son rythme d'activité et d'encourager les éleveurs et les agriculteurs, en général, à élargir les superficies consacrées à la culture du maïs fourrager et les autres variétés locales.