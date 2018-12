Tunisie: Booster l'économie, le tourisme et la culture...

Parmi les objectifs principaux du projet «Siccaveneria», on note le développement de l'entrepreneuriat et de l'économie sociale de la région afin d'encourager l'attractivité et la notoriété de la région du Kef dans des secteurs phares, tels que l'industrie créative et le tourisme du patrimoine.

L'événement «Sicca Invest» permettra d'apporter une nouvelle vision sur le modèle de développement économique de la région et abordera la question relative à la reconversion du territoire qui souffre, depuis des décennies, d'un manque en termes d'investissement, de création d'entreprises et d'emplois.

La rencontre sera une occasion d'offrir une plateforme d'échanges entre les divers acteurs économiques, débattre et convenir des actions à faire en termes de facilitation de l'investissement privé, d'accompagnement et d'accès aux financements afin d'élaborer une stratégie de relance gagnante sur les secteurs du tourisme, de l'artisanat et de l' industrie.

«Sicca Invest» mettra également l'accent sur la nécessité d'un partenariat public-privé, notamment pour la création de creativelabs, digital labs, des studios de production et d'enregistrement et encouragera les résidences à vocation artistique pour faire de la région du Kef une destination pour les artistes internationaux.

Cette rencontre enregistrera la participation des acteurs économiques concernés, tels que les entreprises, les artisans de la région, les jeunes actifs ou entrepreneurs, les banques privées et étrangères, les organismes de micro-financement, les start-up, des agences de coopération internationale, les fondations pour le développement...

Des panels de discussion et des ateliers de réflexion figurent parmi le programme de ces deux journées. La journée d'ouverture permettra de traiter de questions transversales ayant pour thématique «Modèle de développement économique de la région? Quel potentiel et quels secteurs porteurs?», «Les mesures incitatives et les structures d'accompagnement», alors que la seconde journée s'articulera autour de deux ateliers thématiques. Le premier abordera la thématique de l'accompagnement des porteurs de projets en difficulté et le second se penchera sur la création de nouveaux projets.