Tunisie: Des moyens de travail à renforcer

La mission de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (Fipa-Tunisia) devient plus importante aujourd'hui et pour les années à venir car elle est appelée à accroître son rayonnement dans tous les pays en vue de sensibiliser et d'informer les investisseurs potentiels et de les inviter à créer leurs projets en Tunisie qui offre plusieurs avantages. Encore faut-il renforcer les moyens de travail au sein de cette institution qui a déjà mené de nombreuses opérations fructueuses qui ont eu des conséquences positives sur l'économie nationale.

M. Zied Laâdhari, ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, a rendu visite au siège de «Fipa Tunisia», et ce, le lundi 3 décembre. Après avoir effectué une tournée dans les bureaux de l'agence et des entretiens avec les cadres, le ministre a présidé une réunion avec les membres du comité directeur de Fipa-Tunisia au cours de laquelle des discussions ont eu lieu sur la stratégie de l'agence en matière de promotion d'investissement ainsi que les programmes et actions des divers départements.

Manque de ressources humaines

Les responsables de Fipa-Tunisia ont également évoqué quelques difficultés et problèmes qui entravent la bonne exécution de leur mission et qui sont dues, essentiellement, au manque de ressources humaines ainsi qu'aux procédures administratives assez contraignantes relatives aux divers consultations, missions à l'etranger et marchés publics.

Le ministre a remercié tout le personnel de Fipa pour les efforts déployés dans le cadre de leur mission et a affirmé sa volonté pour remédier aux diverses difficultés dans la mesure du possible. Cette agence joue un rôle important pour faire connaître à l'étranger les avantages comparatifs et préférentiels qu'offre la Tunisie aux investisseurs potentiels qui s'intéressent à créer leurs projets dans les régions. A noter que les autorités publiques considèrent l'investissement local et étranger comme une priorité pour la prochaine étape dans la mesure où les investissements sont une source de croissance et contribuent à la diminution du taux de chômage, notamment des diplômés de l'enseignement supérieur.

D'où la nécessité de renforcer les moyens de travail de Fipa et notamment les ressources humaines pour permettre à cette structure de s'acquitter convenablement de sa mission en organisant des missions dans les différents pays qui disposent des potentialités réelles en matière d'investissement à valeur ajotuée. A noter que la nouvelle loi sur l'investissement comporte plusieurs avantages pour les investisseurs et elle doit être mise en exergue à large échelle pour attirer les investisseurs de toutes nationalités.

Participation à «Aeromart'2018»

A noter que Fipa-Paris a participé à la 12e édition d'Aeromart, la convention d'affaires internationale des industries aéronautiques et spatiales, qui s'est tenue du 4 au 6 décembre, à Toulouse. Plate-forme d'échanges et de rencontres entre les constructeurs, les équipementiers et l'ensemble des sous-traitants et fournisseurs de services aéronautiques au niveau international, Aeromart s'est imposé comme le premier rendez-vous de l'industrie aéronautique mondiale.

En marge du salon, une conférence sur le secteur des composants aéronautiques en Tunisie s'est tenue le 5 décembre sur le thème «La Tunisie, destination privilégiée pour le secteur des composants aéronautiques». Cette conférence a été animée par Fipa-Paris, Gitas et des témoignages d'entreprises françaises basées en Tunisie.

Ont pris part également à cette rencontre le vice-président de la Métropole de Toulouse et maire de Blagnac, le consul de Tunisie à Toulouse, le Vice-président du Gitas et une délégation d'hommes d'affaires de Tunisie composée des représentants des entreprises.

La conférence a réuni une quarantaine d'hommes d'affaires français opérant dans le secteur de l'aéronautique. Fipa-Paris a présenté le climat des affaires en Tunisie, les atouts de la Tunisie en tant que site d'investissement compétitif, la nouvelle loi sur l'investissement et les opportunités d'investissement. Pour sa part, le Gitas a présenté son institution et son rôle dans le développement du secteur de l'aéronautique en Tunisie ainsi que les atouts de l'Aéropôle situé à El-Mghira et le centre d'excellence aux métiers de l'industrie aéronautique «CEMIA». Quant aux entreprises françaises basées en Tunisie, elles ont témoigné de leur satisfaction des compétences tunisiennes et de l'environnement de l'investissement. Elles ont confirmé que leur implantation en Tunisie leur a permis de se développer et même d'accroître leurs activités de base en France.