Tunisie: Le pays déterminé à renforcer la protection des libertés

A cette occasion, la Tunisie a souligné son ferme attachement aux nobles valeurs et principes de ce document historique qui «faisait des droits de l'homme un héritage commun de l'humanité», réitérant son soutien indéfectible à la juste cause palestinienne et aux droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien.

Le ministère des Affaires étrangères a indiqué, dans la même déclaration, que la Constitution de janvier 2014 avait consacré ces principes dans le cadre d'une vision globale, ce qui a contribué au renforcement de l'adhésion de la Tunisie au système international des droits de l'homme et à l'instauration d'une société « démocratique progressiste « où les libertés et les droits fondamentaux sont respectés. La Déclaration universelle des droits de l'homme est un document historique proclamant les droits inaliénables de toute personne en tant qu'être humain, sans distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, de langue, d'opinion politique, d'origine nationale ou sociale ou de richesse.

C'est le document le plus traduit au monde et disponible dans plus de 500 langues.