Tunisie: Capitaliser les points...

Ce nombre de blessés pas minime du tout et qui concerne des cadres confirmés de l'équipe poussera Chiheb Ellili à «inventer» des solutions pour ramener trois points face à une équipe qui a besoin de points pour mettre fin aux dernières défaites. N'oublions pas aussi que le CA a encore quelques jours avant de jouer face à Al Hilal en seizièmes de finale de la Ligue des champions. Le résultat et la qualité de la prestation seront un bon atout pour bien aborder le match d'Al Hilal, ce dimanche.

Ben Yahia d'entrée

En défense, Hammami et maintenant Jaziri (absent pour deux semaines après s'être blessé contre l'APR) manquent à l'appel. Casse-tête pour composer l'axe de la défense avec Ifa, sûr de jouer, et un deuxième joueur, entre Diouf et Ayachi, qui complètera la paire. Le match de la JSK verra le retour de Ben Yahia, mis sur le banc des remplaçants en Ligue ses champions. Un joueur d'expérience qui, malgré le fléchissement physique, reste utile avec son rôle dans la liaison et la relance. Il formera avec Ayadi (un joueur en baisse flagrante de régime) le duo de récupération.

Dans un match où les trois points feront énormément de bien, le CA va opter pour un plan de jeu offensif. Darragi, l'homme le plus en forme du moment au CA, emmènera le milieu pour créer le danger dans les seize mètres adverses. A ses côtés, on devrait voir Khefifi, un joueur en regain de forme qui met un impact inestimable sur les couloirs, et probablement Haddad, qui s'est bien comporté en Ligue des champions.

Pour Ellili, choisir un attaquant de pointe à la place de Sasraku n'est pas une mission aisée. Les attaquants de pointe ne sont pas nombreux. On pourra penser à Chammakhi, qui a déjà occupé ce rôle la saison dernière. En tout cas, celui qui jouera cet après-midi à la pointe de l'attaque le sera vraisemblabement contre Al Hilal. Ce sera un match hyper-important pour le moral de l'équipe, et surtout pour remonter au classement et améliorer l'actuel et petit capital de points. Un nul ne fera pas l'affaire pour un CA qui paye encore l'insoutenable départ en championnat et le capital de points gaspillé ici et là!