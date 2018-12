Tunisie: Nécessité de maîtriser les prix des produits alimentaires

Pour le troisième mois consécutif, le taux d'inflation s'est stabilisé au niveau de 7,4% durant le mois de novembre selon l'Institut national de la statistique (INS).

Cette stabilité est due essentiellement au maintien du même rythme d'augmentation des prix de la plupart des produits de consommation, à l'exception des produits alimentaires dont le rythme d'augmentation a subi un fléchissement de 6,3% pour s'établir à 6% en variation annuelle. Ainsi, une stabilité est observée au niveau des prix des viandes et huiles alimentaires contre une augmentation importante l'année dernière.

Par ailleurs, en novembre 2018, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 6% sur un an contre 6,3% le mois précédent. Cette progression est attribuée à l'augmentation des prix des viandes de 11,7%, des dérivés du lait, fromages et œufs de 10,8%, des poissons de 7,2% et des fruits de 6,4%.

Le transport est coûteux

Sur un autre plan, les prix des légumes et des huiles alimentaires ont baissé respectivement de 1,3% et 1% comparés à la même période de l'année dernière. Les ménagères ont toujours expimé leur désarroi face à la flambée des prix des légumes comme les piments, les tomates et les pommes de terre. Une bonne production de ces produits permet de bien approvisionner le marché à condition d'éviter les opérations spéculatives qui sont bien réprimées par le contrôle économique.

S'agissant du transport, il y a lieu de noter que les prix de ce groupe affichent une croissance de 13,5% en raison de la hausse des prix des véhicules de 16%, des dépenses d'utilisation des véhicules de 13,5% et des services de transport de 9,8%. Le transport constitue un élément important dans la dynamique économique dans la mesure où il facilite le déplacement des personnes et des marchandises. Mais un transport coûteux peut avoir des répercussions fâcheuses sur la compétitivité des produits car ils seront vendus plus cher.

Le taux d'inflation sous-jacente (l'ensemble hors alimentations et boissons et hors énergies) s'établit, quant à lui, à un niveau de 7,9%. Les prix de produits libres, non administrés, ont augmenté de 8,1% contre 4,9% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres augmentent de 6,6% contre 2,2% pour les produits administrés. L'Etat assure l'homologation des prix des produits alimentaires de base, et ce, pour permettre aux catégories à faibles revenus ou moyennes de préserver leur pouvoir d'achat.