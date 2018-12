Tunisie: Une campagne nationale contre le harcèlement sexuel

L'objectif étant de mettre l'accent sur l'importance de créer une communauté fortement engagée dans le but de lutter contre le harcèlement sexuel et de sensibiliser les citoyens et les citoyennes à la nécessité de porter plainte.

Garantir la sécurité des usagers

Habiba Tounsi, coordinatrice des programmes de la Fondation Friedrich Ebert, a déclaré qu'une «application électronique baptisée Yeszina a été créée. Elle peut être téléchargée gratuitement sur les téléphones portables. De ce fait, cet outil permet de garantir la sécurité des données personnelles des usagers. Son objectif est de lutter contre le harcèlement sexuel dans les moyens de transport public», a-t-elle précisé.

Et d'ajouter : «La loi sur l'élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes punit sévèrement ce type d'infraction. Le harcèlement sexuel est un délit passible de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 5 mille dinars, selon l'article 226 du Code pénal».

De son côté, Simon Rupprecht, directeur du projet Friedrich Ebert Stiftung, a souligné la nécessité de renforcer les capacités des jeunes en Tunisie précisant que «Friedrich Ebert Stiftung Tunisie» offre aux jeunes actifs dans la société civile ou dans des partis politiques une réelle opportunité de s'engager politiquement et socialement à travers son programme Génération Avenir (GAV), initié en 2007. Ce programme vise à sensibiliser les jeunes afin qu'ils aient un comportement correct et qu'ils évitent de harceler les femmes dans les moyens de transport public».

Et d'ajouter que le programme en question vise également à renforcer les capacités des jeunes en matière de communication, de leadership et de gestion de projet. «C'est une plateforme internationale qui tend à découvrir et développer le potentiel humain».