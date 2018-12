Tunisie: Les sit-inneuses du «Dernier espoir» exigent la révision des critères

Les sit-inneuses du «Dernier espoir» ont appelé l'Instance vérité et dignité (IVD) à réviser la décision-cadre relative aux critères de réparation des préjudices publiée récemment par l'instance.

Au cours d'une conférence de presse hier à Tunis, les sit-inneuses regrettent le fait que leurs revendications n'aient pas été prises en considération dans les modifications apportées à la décision-cadre. Selon elles, la non-publication de l'unité comptable prouve que l'instance a fixé tacitement un plafond du montant global de réparation des dommages.

Pour l'ancienne détenue politique Hamida Ajengui, «l'instance, en la personne de sa présidente Sihem Ben Sedrine, n'a accepté de réviser la décision-cadre qu'après les pressions exercées par des activistes des droits de l'Homme, des membres de la société civile et des médias». Seulement, «ces modifications sont en deçà de nos attentes», a-t-elle regretté.

Hamida Ajengui fait partie des cinq femmes, anciennes prisonnières politiques, ayant observé du 10 au 24 novembre dernier un sit-in et une grève de la faim de six jours. Elles protestaient contre la manière dont l'IVD a traité le dossier de réparation des préjudices subis par les victimes d'exactions.

Il s'agit, en plus de Hamida Ajengui, de Basma Balai, Basma Chaker, Khira Meddeb et Salma Ben Mohamed.

Ajengui, une des victimes qui ont été appelées à témoigner lors des séances d'audition publiques organisées par l'Instance, a fait observer que la décision-cadre qui fixe le taux de dédommagement et les catégories concernées ne rend pas justice à de nombreux cas à l'instar des expatriés forcés. Elle a également critiqué le faible taux d'indemnisation des élèves et étudiants renvoyés des établissements éducatifs, se disant étonnée de la campagne qui a ciblé, récemment, les bénéficiaires de l'amnistie générale parmi «les islamistes» et leur diabolisation.

De son côté, Basma Balai a précisé que le mouvement de protestation constitue la dernière chance pour l'IVD de se rattraper et de rectifier le processus. Elle a ajouté que les principales revendications des protestataires concernent la régularisation du cursus professionnel des victimes qui ont travaillé dans la fonction publique avant d'être mises à la retraite.

Fin novembre dernier, l'instance a publié le texte de la décision-cadre sur les critères de réparation et de réhabilitation des victimes des violations durant plusieurs décennies.

Le document comprend 26 chapitres divisés en 9 titres, à savoir les dispositions générales et les méthodes de calcul de l'indemnisation du préjudice moral et matériel, les méthodes de versement de l'indemnité, l'intégration, la réintégration et la réhabilitation, le recouvrement des droits politiques et civils et les procédures communes de réparation et de pardon. Le dernier chapitre porte sur les dispositions spéciales.

Le chapitre IV de la décision-cadre classe les préjudices matériels et moraux dans quatre catégories.