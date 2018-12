Cote d'Ivoire: Marchés financiers - Une banque sensibilise sa clientèle à diversifier ses placements

« Le Rendez-Vous de la Bourse : Diversifiez vos placements ». Tel est la thématique de l'événement initié par la Bicici dans le but de sensibiliser sa clientèle de la banque et de Bici Bourse, sa société de gestion et d'intermédiation (Sgi), ainsi que ses prospects, sur l'existence d'une activité de marchés financiers parmi ses activités.

Le 28 novembre 2018, au siège de siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) cette banque a montré à ses clients l'opportunité de diversifier leurs activités dans lesquelles ils placent jusque-là, leur épargne.

C'était en présence de plus de 200 invités parmi lesquels des représentants de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), du ministère de l'Economie et des Finances, de l'Association des Actionnaires des Sociétés Cotées à la BRVM (Aascot-Brvm), de l'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation (Apsgi)...

Au cours cette rencontre l'on s'est aperçu qu'il n'est pas toujours facile d'arbitrer entre épargne et investissement. Et surtout en ce qui concerne la proportion de l'épargne à investir en bourse.

Il faut souligner que « Le Rendez-Vous de la Bourse : Diversifiez vos placements » a permis de savoir que la bourse n'est pas réservée qu'aux riches. D'ailleurs cette rencontre a exhorté à la vulgarisation de l'investissement boursier auprès de toutes les couches sociales.

Un film retraçant le parcours de trois clients a été diffusé. Ce film a mis en lumière la relation qu'ils ont tissée depuis plusieurs années avec la Sgi. Ces clients ont confirmé l'accompagnement de la Sgi en indiquant que Bici Bourse a changé leur vie.

Société leader sur le marché financier régional, il faut noter que Bici Bourse est organisé autour de quatre spécialités interdépendantes. Il s'agit de l'intermédiation boursière et la conservation de titres ; de Conseil et ingénierie financière ; de Recherche et analyse ; de Services aux émetteurs.