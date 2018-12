Sénégal: Réduction de l'émigration rurale dans le Bassin arachidier - L'Agence belge Enabel poursuit sa campagne de sensibilisation

Dans le cadre de son Projet d'appui à la réduction de l'émigration rurale dans le Bassin arachidier (Parerba) financé par l'Union Européenne, l'Agence belge de développement, Enabel a initié une la campagne Tekki Tour pour sensibiliser et mobiliser les jeunes et leurs familles autour des opportunités de réussite et de création d'emplois durables au Sénégal.

Selon un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), dans sa première étape, la caravane de sensibilisation avait sillonné les départements de Thiès, Diourbel et Bambeyet Mbour.

Dans sa seconde phase, précise-t-on, le Tekki Tour poursuit sa tournée à Kaffrine le 13 Décembre, à Fatick le 13 Décembre et Kaolack les 14 et 15 Décembre. Point de chute de la caravane, un village TekkiFii sera implanté les 14 et 15 Décembre à Kaolack au Terrain Deggo.

Des stands seront ouverts au public et animés par des experts en employabilité et et en financement. Au programme : des espaces d'information, des Forum WeccoXalat, des espaces Jokko, des rencontres B2B avec des experts en entrepreneuriat et financement.

La même source renseigne que le e Village TekkiFii sera clôturé le 15 Décembre par un grand concert de sensibilisation sur les alternatives durables à l'émigration rurale et les opportunités d'intégration économiques et sociale que présente le Parerba.

Dans ses prochains jalons, le Parerba consacrera un volet important à l'accompagnement des jeunes auto entrepreneurs, au renforcement de capacités des producteurs (organisations paysannes, groupements, comités de gestion des périmètres), ou encore au financement des projets productifs.

«A terme, 5000 productrices et producteurs seront organisés et renforcés pour augmenter durablement leur production ou développer une activité dans les filières agricoles importantes de la région.

50 Pme employant chacune 20 jeunes, soit 1000 jeunes femmes et hommes, seront sélectionnées-mentorées-renforcées et financées à travers deux accélérateurs d'entreprises et un fond de financement Sénégalo-Belge, Eenabel », précise le communiqué.