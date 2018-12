Algérie: Tourisme - Les prochaines assises permettront de procéder à une "évaluation objective" du secteur

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a affirmé, mardi à Alger, que les assises nationales du tourisme, devant se tenir les 21 et 22 janvier prochains, permettront de procéder à une "évaluation objective" de la situation du secteur et mettre sur pied un plan d'action adéquat pour booster la dynamique nationale du tourisme et renforcer son rythme de développement à l'horizon 2030.

Présentant le programme du secteur du tourisme et de l'artisanat devant la Commission de la culture, de l'information, de la jeunesse et du tourisme au Conseil de la nation, M. Benmessaoud a assuré que l'année 2019 verra la "poursuite des efforts pour la réalisation des objectifs du Schéma directeur d'aménagement touristique (SDAT 2030) et le renforcement du programme de développement de l'artisanat".

Le secteur verra en 2019 "le lancement de la réalisation de projets touristiques structurants au niveau des zones d'extension touristiques (ZET), le parachèvement de l'opération de modernisation du parc hôtelier public, le lancement de plusieurs nouvelles initiatives pour la promotion du tourisme interne et la poursuite des efforts pour intensifier le tourisme externe", a ajouté le ministre.

M.Benmessaoud a souligné, dans ce cadre, que la "relance du tourisme n'est pas un simple choix conjoncturel mais un impératif dicté par les aspirations du pays pour la construction d'une économie efficace, à travers la diversification des exportations, et ce en application du programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika".

Il a imputé, à cet égard, les difficultés et entraves que rencontre l'activité touristique à l'environnement, ce qui exige des mécanismes efficients et un partenariat avec les secteurs concernés, à l'image du transport, la communication, la culture et l'agriculture en vue de soutenir la dynamique touristique.

Le ministre a qualifié, à ce propos, le SDAT 2030 de "cadre référentiel pour le développement du secteur, la mise en place de visions prospectives, la définition de mécanismes opérationnels pour la réalisation des objectifs tracés pour construire une destination touristique à forte attractivité, capable d'attirer des marchés extérieurs et couvrir, par la même, la demande interne".

Détaillant la teneur dudit schéma, le ministre a précisé qu'il se déroulait jusqu'à 2030 "en deux phases principales, la première étant le lancement effectif du processus de développement du tourisme à travers la promotion de la destination Algérie, le renforcement du parc d'accueil algérien, l'amélioration de la qualité, l'appui des chaines touristiques et le développement de la coopération avec les secteurs concernés".

Abordant l'importance de la promotion de la destination touristique, le ministre a relevé "un progrès sensible en matière d'utilisation des nouvelles technologies pour soigner l'image du tourisme, outre le lancement de nouveaux mécanismes dans ce sens, à l'image du portail du tourisme".

Il a évoqué, à cet effet, "l'amélioration des services à la faveur de la révision et la modernisation du système de formation spécialisée, l'adaptation de la loi aux nouveautés du secteur, l'accompagnement des opérateurs pour offrir des services conformes aux normes internationales, outre le lancement d'une importante opération de réhabilitation des structures hôtelières publiques".

Pour ce qui est de l'artisanat, le ministre a mis l'accent sur le renforcement de la formation dans les différentes filières et activités, le développement du marketing, l'amélioration de l'accompagnement et assurer aux artisans une participation continue dans les salons spécialisées et manifestations internationales", rappelant, à cet égard, l'entrée en vigueur , en 2019, du plan national d'exportation des produits de l'artisanat.

Pour sa part, le président de la Commission de la culture, de l'information, de la jeunesse, et du tourisme, Abdelahamid Latrèche a qualifié le secteur du tourisme "d'industrie d'exportation à part entière ayant un rôle fondamental dans le développement de l'économie", ce qui requiert, a-t-il dit, "le développement de l'ensemble de toutes ses activités dans le cadre d'une action commune permanente avec tous les secteurs concernés, l'actualisation et l'adaptation de ses textes avec les défis actuels pour en faire un vecteur de développement et une valeur ajoutée à l'économie nationale".