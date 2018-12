Algérie: Représentant du Pape François - Volonté du Gouvernement algérien de coopérer dans le cadre du vivre ensemble

Alger — Le Cardinal Angelo Giovanni Becciu, Préfet de la Congrégation pour les causes des Saints, représentant du Pape François a affirmé, lundi à Alger, avoir "perçu, durant son séjour en Algérie, à l'occasion de la Béatification des 19 religieux catholiques à Oran une volonté chez le Gouvernement algérien de coopérer avec les Chrétiens dans le cadre du principe du vivre ensemble".

Lors de mon séjour et ma rencontre avec le Primer ministre, Ahmed Ouyahia, j'ai perçu une disponibilité chez le Gouvernement algérien à coopération avec le Saint-Siège et l'Eglise, ici en Algérie, pour le renforcement des relations dans le cadre du principe du vivre ensemble en paix et l'instauration d'un climat de solidarité et de coopération pour édifier une société du bien, a indiqué le représentant du Pape François lors d'un point de presse conjoint avec le ministre des Affaire religieuses et des wakfs, Mohamed Aissa à l'Aéroport international Houari Boumediene avant de quitter Alger.

Il a ajouté que le Premier ministre l'a chargé de transmettre les salutations du Président Bouteflika au Pape François à l'occasion de la Béatification des moines.

Je quitterai l'Algérie avec de merveilleux souvenirs d'un peuple accueillant et hospitalier, a déclaré le cardinal Giovanni Angelo Becciu, estimant que la cérémonie de béatification des moines, samedi dernier à Oran était l'occasion de mesurer l'affection éprouvée à l'égard de ces moines.

De son côté, M. Aissa a affirmé que la visite de l'envoyé du Pape François en Algérie "a été une heureuse opportunité de connaissance entre Algériens et chrétiens catholiques", soulignant que "la présence de religieux chrétiens dans les mosquées et la présence d'imams algériens dans la chapelle de Notre Dame de Santa Cruz était un message universel de paix et une affirmation que le vivre ensemble était possible en Algérie et que le peuple algérien, qui a donné un exemple en générosité et hospitalité, est un peuple aspirant à la modération, au juste milieu, à la tolérance et au dialogue avec l'autre.

"L'Algérie et l'église catholique sortent de cette expérience avec de grands enseignements, notamment la poursuite du dialogue pour valoriser les relations et la coopération entre les deux parties, a-t-il conclu.