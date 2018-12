Algérie: 4 principaux dossiers, clé des relations naturelles entre l'Algérie et la France

- Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a déclaré, lundi dans la wilaya d'Ain Témouchent, que quatre principaux dossiers ayant un poids historique sont la clé des relations naturelles entre l'Algérie et la France.

A la première journée de sa visite dans la wilaya d'Ain Témouchent à la veille de la commémoration du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, le ministre a souligné que ces quatre dossiers entre l'Algérie et la France sont en suspens depuis 1962 dont ceux de l'archive, de récupération des crânes de chouhada de la résistance qui datent depuis plus de 150 ans qui se trouvent au musée de l'humanité à Paris.

Invité à la radio d'Ain Témouchent, Tayeb Zitouni a déclaré "nous avons demandé l'archive national de la période de 1830 au 5 juillet 1962 se trouvant en France. Des déclarations encourageantes du président français accordent de nous remettre dans une première étape des copies et dans une deuxième étape des originaux. Plusieurs rencontres ont été tenues dans ce cadre entre les directions générales des archives algérienne et française".

"L'opération de récupération des archives n'est pas une mince affaire. Elle nécessite une précision des spécialistes et un grand travail. Nous sommes vigilants et l'opération se poursuivra jusqu'a la récupération des archives", a-t-il encore souligné.

Au sujet des crânes de chouhadas de la résistance algérienne se trouvant au Musée de l'humanité de Paris, le ministre a fait savoir qu'une commission mixte œuvre en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et des spécialistes ont été dépêchés trois fois au musée de Paris. "Nous sommes parvenus à reconnaître 31 crânes et le nombre devra augmenter", a-t-il déclaré, ajoutant "il y a un comité pour préparer leur inhumation en Algérie et notre position est claire et ferme et nous n'abandonnerons pas ces revendications, car il s'agit d'une affaire d'un peuple et d"histoire et une cause sacrée".

Les deux dossiers de récupération des archives et des crânes des martyrs de la résistance algérienne connaissent "des négociations avancées ", a affirmé Tayeb Zitouni.

En ce qui concerne le dossier des disparus, la partie algérienne a recensé "2.200 personnes disparues qui se trouvaient dans des prisons, dans des centres de détention, des postes de la gendarmerie et de la police française et de l'armée française, a révélé le ministre.

Au sujet du quatrième dossier concernant les indemnisations des essais nucléaires effectuées au Sud algérien, M. Zitouni a indiqué que la partie française a suggéré un arbitrage selon la loi Morin comme base de négociations et que l'Algérie a rejeté cette proposition partant du fait que le dossier des essais nucléaires est régi par le droit international.

Le ministre a réaffirmé, lors de sa visite dans la wilaya d'Ain Témouchent, que son département ministériel veille sur l'écriture de l'histoire en fournissant tous les moyens nécessaires et en dotant les directions de wilayas des moudjahidine et les musées au niveau national de supports audiovisuels pour enregistrer les témoignages.

A ce jour, plus de 16.000 heures de témoignages ont été enregistrés, en plus des efforts du Centre national des études en histoire du mouvement national et de la guerre de libération relevant du ministère des moudjahidines, a-t-il fait savoir dans ce sens.

Le ministre a également souligné que la Constitution de 2016 décidée par le président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, est basée sur la révolution et le message du 1er novembre et ses articles 6 et 76 insistent sur l'histoire et sa transmission aux générations.

D'autre part, Tayeb Zitouni a présidé l'ouverture d'une exposition sur la journée mondiale des montagnes abritée par la forêt Camirata dans la commune de Sidi Safi et a rendu visite, dans la commune de Beni Saf, au moudjahid Maarif Bouziane auquel il a remis un diplôme de reconnaissance.

Dans la même collectivité, le ministre a baptisé un camp de jeunes d'une capacité de 250 lits situé à la "Plage du puits" au nom du chahid Benallal Missoum.

En outre, il a inspecté à la plage "Madrid", le projet du centre de repos des moudjahidine dont le taux d'avancement des travaux a atteint 90% et qui sera réceptionné au premier trimestre de l'année prochaine, selon les responsables de ce projet.

A l'occasion, le ministre a indiqué qu'il existe au niveau national 25 centres de repos pour les moudjahidine, en plus d'autres nouveaux projets inscrits pour la wilaya d'Oran, à la plage de Marsa Ben M'hidi dans la wilaya de Tlemcen et un autre à Tizi Ouzou.

L'objectif du ministère est de doter chaque wilaya d'un centre ou du moins de salles de soins, de massage et d'autres spécialités au profit des moudjahidine et ayant droits, a-t-il assuré.

Le ministre présidera mardi dans la wilaya d'Ain Témouchent les festivités officielles commémorant le 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960.