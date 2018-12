Afrique du Nord: Ouverture samedi du 9è séminaire sur la filière ovine en Algérie et au Maghreb

Constantine — Le 9ème séminaire international de médecine vétérinaire sera ouvert samedi prochain à Constantine, sous le thème "Filière ovine en Algérie et au Maghreb : enjeux et stratégie d'avenir" a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

Organisé par l'université des frères Mentouri (Constantine1), à l'Institut des sciences vétérinaires d'El Khroub, ce séminaire international de deux (2) jours sera animé par des experts et spécialistes de la santé animale venus des quatre coins de l'Algérie, et des pays du Maghreb, a souligné à l'APS, Mohamed El Hadi Bererhi, directeur de l'Institut des sciences vétérinaires d'El Khroub.

Il a dans ce sens déclaré que les travaux de ce colloque seront axés sur les techniques et méthodes à mettre en oeuvre pour élaborer "une stratégie d'avenir permettant la promotion de cette filière en rapport direct avec la santé publique et l'économie nationale".

Plusieurs thèmes relatifs à l'élevage ovin en Algérie, les principales difficultés auquel fait face la filière ovine en Algérie et au Maghreb, les mécanismes de lutte contre les parasites des ovins et l'intérêt des examens de laboratoire dans le diagnostic de certaines pathologies ovines, seront à l'ordre du jour de ce séminaire qui se veut, a-t-on assuré "un espace de communication et d'échange des expériences au service de cette filière".

L'influence du parasitisme sur certaines valeurs hématologiques et biochimiques chez les ovins sera aussi abordé au cours de ce séminaire qui sera une occasion pour débattre les expériences des filières ovines de la Tunisie et du Maroc entre autres et la problématique de l'amélioration et de la gestion durable des ressources génétiques ovines en Afrique, a fait savoir la même source.

Les huiles essentielles comme alternative prometteuse pour améliorer les performances zootechniques et la qualité des produits laitiers des chèvres feront parties également des travaux de ce séminaire international qui sera mis à profit pour revenir sur les nouveautés et biotechnologies appliquées en élevage et en reproduction des ovins, a-t-on ajouté .