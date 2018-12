Sénégal: Exposition «L'attente» - Les questionnements d'Ousmane Dia

«L'Attente», c'est l'intitulé de l'exposition d'Ousmane Dia qui est à voir à la galerie Kemboury jusqu'au 5 janvier prochain. L'artiste plasticien qui procédait au vernissage hier, lundi 10 décembre, explore certains questionnements sur l'affaire Ben Laden, sur Moustapha Niasse, et se demande aussi à quand la réhabilitation des tirailleurs sénégalais.

Où se trouve la vérité sur l'affaire Ben Laden ? Qu'est ce qui explique le changement de décision de Moustapha Niasse qui avait annoncé son « retrait de la scène politique » ?

Autant de questions que se pose l'artiste plasticien Ousmane Dia à travers son exposition intitulée « L'Attente » qui est à voir à la galerie Kemboury jusqu'au 5 janvier prochain.

Hier, lundi 10 décembre au cours du vernissage, Ousmane Dia dit orienter son travail sur l'actualité aussi bien sénégalaise qu'internationale. Dans son exposition, l'artiste utilise des termes comme « Les rats de Nicolas Sarkozy », « Le trophée de Barack », entre autres.

« C'est les rats de Nicolas Sarkozy qui ont été en Libye et qui nous laissent actuellement un chaos incroyable et puis il est en train de se la couler douce en France. Je suis en attente d'une réponse assez forte par rapport à Nicolas Sarkozy », explique Ousmane Dia.

Et d'ajouter : « quand j'ai vu que Ben Laden a été tué, Obama avait une posture comme s'il avait un trophée. J'ai appelé cette œuvre le trophée de Barack ». Ousmane Dia interpelle aussi sur son exposition le président de l'Assemblée nationale.

« J'ai vu sur Youtube un politicien sénégalais Moustapha Niasse qui a justement dit cette phrase assez forte qu'il a 77 ans et cinq mois, il n'est candidat en rien, il n'attend rien.

Je me suis dit enfin au Sénégal quelqu'un qui a atteint une certaine maturité et qui laisse la place pour revenir coacher la jeune génération. Et ensuite, je le revois au poste de président de l'Assemblée nationale. Je suis en attente d'une réponse de la part de Moustapha Niasse », indique-t-il.

Pour cette exposition, Ousmane Dia a utilisé la chaise comme matériel de travail. Et c'est parce que « la chaise était l'objet qui symbolisait tant l'hospitalité que le pouvoir.

L'hospitalité dans la mesure où quand on veut recevoir quelqu'un, on lui donne une chaise et puis le pouvoir, quand on regarde la chaise Macky Sall, elle est différente de la chaise de bureau. Il y a aussi l'idée du trône. Je me suis rendu compte aussi que parfois la chaise peut marquer le statut social de la personne », dit l'artiste.

La chaise, c'est aussi cette manière pour l'artiste de dire aux autorités de regarder l'intérêt des populations. L'exposition « L'Attente » est faite à partir du collage et de l'acrylique.

« Les sculptures, c'est dans cette logique d'attente, elles se ressemblent mais elles sont toutes différentes par les couleurs », dit-il. L'artiste utilise «le rouge» comme «symbole d'alerte, de révolte, de protestation », et le « jaune » comme « symbole de la richesse ».

Diplômé de l'Ecole nationale des arts de Dakar (Ena) et de l'Ecole supérieure d'art visuel de Genève, Ousmane Dia est un artiste plasticien sénégalais qui évolue en Suisse.