Sénégal: Pour booster l'employabilité des jeunes - le programme régional Archipelago lancé

Doter les jeunes africains de compétences leur permettant d'intégrer facilement le marché du travail. C'est l'objectif visé par le programme régional Archipelago qui a été lancé hier, lundi 10 décembre, à Dakar. Ce programme financé par l'Union Européenne à hauteur de 15 millions d'euros couvre 12 pays de la région du Sahel et du Lac Tchad.

Pour aider les jeunes à trouver un emploi, l'Union Européenne en collaboration avec l'Union des chambres de commerces africaines a lancé hier, lundi 10 décembre, le programme régional Archipelago.

Il s'agit d'un programme quadriennal visant à améliorer l'employabilité et l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi dans la région du Sahel et du Lac Tchad à travers des mesures ciblées de formation technique et professionnelle.

Le programme accélérera le développement des compétences dans les secteurs où elles sont insuffisantes et soutiendra la création d'emplois et l'insertion des jeunes dans les secteurs à fort potentiel. Ce projet est financé par l'Union Européenne à hauteur de 15 millions d'Euros et couvre 12 pays.

Ce programme repose en outre sur l'échange de savoir-faire, la collaboration et la mobilisation d'organisations du secteur privé africain et européen. Des partenariats qui seront sélectionnés à travers plusieurs appels à propositions visant à établir des consortia composés d'acteurs clés des pays éligibles d'Afrique et d'Europe.

Chaque partenariat sélectionné bénéficiera d'une subvention d'un montant maximum de 600 mille Euros pour une période allant jusqu'à 36 mois.

« Cet ambitieux programme vise à consolider le dialogue public-privé afin d'impulser au sein des écosystèmes locaux une nouvelle dynamique de mise en adéquation de l'offre et de la demande sur le marché du travail.

L'objectif est que la jeunesse africaine, nombreuse à chercher de l'emploi, puisse se former, créer, travailler, entreprendre et réussir au pays », a soutenu Cécile Tassin Pelzer , chef de coopération de la délégation de l'Union Européenne au Sénégal.

Selon elle, ce programme va tester une approche pilote à travers 1 à 2 projets par pays de la région pour appuyer la recherche de solutions adaptées et efficaces à la problématique des déficits et inadéquation des compétences techniques, professionnelles et artisanales sur des chaines de valeurs porteuses spécifiques au niveau local.

Dame Diop, le représentant du ministre de la Formation professionnelle et de l'apprentissage trouve que ce projet vient réconforter le ministère en question dans les choix stratégiques pris par le Président de la République Macky Sall à l'intention des jeunes Sénégalais.