Sénégal: Dépôt officiel des listes de candidats - Madické Niang annonce 390.946 parrains et le ralliement de 07 candidats

A quelques heures du dépôt officiel des listes de candidats à la candidature auprès du Conseil constitutionnel, Me Madické Niang s'est prononcé en conférence de presse sur sa campagne de collecte de signatures qui lui a permis d'engranger 390.946 parrains. Dans la foulée, l'ancien ministre libéral des Affaires étrangères annonce qu'au moins sept candidats ont renoncé à leur candidature pour soutenir la sienne.

«Nous avons sept nouveaux candidats à la candidature qui ont renoncé pour m'apporter leur soutien. Nous avons Modou Bousso Dieng, le professeur Coumba Ndofène Diouf, Mor Sylla et d'autres que vous verrez tout à l'heure, ils ont renoncé à leur candidature à la candidature pour soutenir la mienne».

Ainsi s'est exprimé Me Madické Niang qui animait hier, lundi, une rencontre avec les médias à quelques heures de l'ouverture officielle du dépôt des listes de candidats au niveau du Conseil constitutionnel.

Me Madické Niang qui compte aussi dans ses rangs d'autres anciens candidats comme Ndiouga Fall Kane, Habib Sy, ex-chef de cabinet du Président Wade, et autre Aminata Lô, président d'Appel/3J, s'est par ailleurs prononcé sur sa campagne de parrainage. « On vous annonce ici que nous avons pu recueillir 390.946 signatures. Les parrainages sont là sur la table ».

Dans la foulée, l'ancien ministre libéral des Affaires étrangères dira à propos de sa candidature à la présidentielle : « Nous avons aussi réuni toutes les conditions, nous avons déposé le nom de la coalition, notre mandataire est désigné, nous avons payé la caution et dès demain (ce mardi-ndlr) nous allons déposer notre liste ».

Qui plus est, relève Me Niang, « notre candidature n'est donc pas tardive, elle est crédible et sérieuse et elle amènera Macky Sall de manière inéluctable au deuxième tour.

Nous avons largement engrangé plus de 2000 signatures par région, dans les 14 régions su Sénégal. Nous ne nous sommes pas contentés des sept régions exigées.

Nous avons pour toutes les régions du Sénégal plus de 2000 signataires. C'est important de vous dire que pour la région de Diourbel seulement, nous avons eu 156.000 signatures».

Et Madické Niang de conclure, en appelant les libéraux à venir le rejoindre pour prendre en charge l'héritage de Me Wade : « Nous avons dépassé le quota exigé par région et nous avons eu un pic avec Touba, Saint-Louis ma ville natale et Dakar. Aujourd'hui, nous faisons cap vers les élections pour battre Macky Sall ou l'amener au deuxième tour».