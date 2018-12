Togo: 'Ne nous oubliez pas !'

Les enseignants du primaire et du secondaire se rappellent au bon souvenir du gouvernement.

Ils veulent s'assurer que l'aide d'un milliard promise sera bien versée au 31 décembre. Ce montant concerne les rémunérations du personnel.

Depuis la signature de l'accord entre les deux parties, les autorités ont tenu leurs engagements, a rappelé mardi Ilétou Yaovi Atchou-Atcha, responsable de la Coordination des syndicats de l'éducation du Togo (CSET).

Mais vu le contexte, les fonctionnaires s'inquiètent.

'Nous savons que la préoccupation actuelle du gouvernement, ce sont les élections législatives. Mais, elles n'empêchent en rien de verser les fonds', estime le responsable de la CSET.

L'adoption du statut particulier en août dernier consacre la protection et la valorisation de la fonction d'enseignant.

Il professionnalise le métier, précise et clarifie les différents corps et fixe les règles d'éthique et de déontologie et réglemente les évolutions de carrières, les droits et avantages ainsi que le régime disciplinaire et les obligations.

L'application effective des mesures contenues dans le statut doit intervenir au plus tard le 31 décembre.