Sénégal: Saint-Louis - And Geusseum restitue tous les vaccins au medecin-chef de district

Cette manifestation entre dans le cadre des directives émises par les responsables de l'Alliance des Syndicats autonomes de la santé "And Gueusseum". C'est ainsi que par respect au mot d'ordre donné par le secrétariat général de l'Alliance, les membres de la section de Saint-Louis ont restitué tous les antigènes (vaccins) du Programme élargi de vaccination.

Des vaccins qu'ils ont remis hier, lundi 10 décembre, au Médecin Chef du District Sanitaire de Saint-Louis. Ce boycott est l'un des points de leur 16ème plan d'action qui est sanctionné également par des grèves, des sit-in et le boycott d'autres programmes.

«Aujourd'hui, on ne vaccine plus dans tous les postes et centres du district de santé du Département de Saint-Louis», précise Madara Niang, chargé des revendications au niveau du District Sanitaire de Saint-Louis.

Ces syndicalistes s'insurgent contre le mutisme de la tutelle face aux revendications des corps paramédicaux. Une plateforme revendicative émise depuis le mois d'avril dernier au ministre de la Santé et de l'Action sociale », regrette le syndicaliste.

Avec ses camarades, ils se disent tous plus que jamais déterminés et engagés à aller jusqu'au bout de leur combat. «Le gouvernement aura beau ponctionner nos salaires et même les couper, cela ne nous fera pas reculer.

N'empêche que nous sommes ouverts au dialogue pour des négociations», rassure-t-il tout en exprimant la volonté de l'Alliance de voir tout revenir à la normale au sein des structures de santé du pays.