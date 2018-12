Soudan: Al-Bachir se déclare satisfait des relations du Soudan avec la Biélorussie

Minsk — Le président de la République, le maréchal Omar Al-Bachir, s'est dit satisfait du niveau des relations avec la Biélorussie, les qualifiant de distinguées dans divers domaines.

Lors de sa rencontre ce mardi à Minsk, capitale de la République Bélarussienne, avec le chef de l'Assemblée nationale au pays, Al-Bachir a dit que la caractéristique la plus importante de ces relations est la forte volonté politique de les développer, l'indépendance et le rejet de l'hégémonie.

Al-Bachir a indiqué que les accords importants qui ont été signés lors de sa visite actuelle pour pousser les relations vers un horizon plus large, ajoutant que la mise en œuvre des accords précédents se déroule bien.

Le Président de la République a déclaré que le Soudan avait le potentiel et les ressources, y compris le pétrole et les minéraux, et que l'utilisation de l'expertise et de la technologie biélorusses pour l'exploitation de ces ressources profiterait aux deux pays et peuples.

Pour sa part, le Président du Parlement biélorusse a déclaré que la visite du Président Al-Bachir en Biélorussie était importante et confirmait que le Soudan était un partenaire stratégique de la Biélorussie en Afrique et au Moyen-Orient, et que la Biélorussie est un partenaire stratégique du Soudan en Europe.