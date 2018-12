Madagascar: Roxicomania - Le rock malgache dans tous ses états

Avant de plonger dans une nouvelle année, les rockeurs se mobilisent! Roxicomania se mue en festival et s'étale sur deux jours.

L'évènement revient pour donner une plateforme aux jeunes rockeurs de faire découvrir leurs musiques. Cette année, place aux middle et new school du rock malgache, avec une bonne vingtaine de groupes à l'affiche les 28 et 29 décembre. En tête se trouvent The Dizzy Brains, Naday, No Mady LohArano, Behind the Mask et Beyond Your Ritual au Craam Ankatso, Is'Art Galerie Ampasanimalo, Kudéta Anosy et au Le Hub.

Ces dernières années, des jeunes groupes de rock se sont formés, sans trop sortir du cadre underground, seuls, les connaisseurs les ont suivis depuis leurs premiers pas. Toutefois, certains commencent à percer en sillonnant les festivals à l'image des Dizzy Brains et No Mady. Pour leurs parts, The Dizzy Brains est toujours sur la route. Entre l'Europe, l'Asie, les États-Unis, leurs rocks marginaux se conjuguent avec les thèmes de prédilection du groupe. No Mady suit de près les pas de ces derniers, tandis que Behind The Mask et LohArano sont reconnus par les ainés. Leurs apparitions fréquentes dans les grands évènements de rock marquent la reconnaissance de leurs ainés. Pour sa part, Naday est une grande figure et fait partie de l'ancienne école.

Montée fulgurante. Le moulin tourne et ne s'arrête plus pour The Dizzy Brains. Les rendez-vous se multiplient mais on les voit rarement sur la scène malgache. Le rock de ce groupe déchire au sens propre du terme, l'on aime ou l'on n'aime pas, mais l'on ne peut être indifférent face à quatre garçons plutôt calmes à première vue. Mais dès leur apparition sur scène, plus rien ne peut les retenir.

Parmi les plus attendus, The Dizzy Brains. Rock marginal si l'on peut se permettre, rock provocateur d'un autre revers, ce style de The Dizzy Brains se conjugue parfaitement avec les thèmes de prédilection du groupe. Comme tout jeune adulte de vingt ans, les préoccupations tournent toujours autour de l'argent qui ne laisse personne en répit, l'avenir incertain, mais et surtout la gent féminine... Sur scène, tout ce beau mélange se traduit par des attitudes déjantées dont seuls les anticonformistes peuvent approuver.