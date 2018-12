Madagascar: Fokontany Ranobe-Tuléar - Le développement est en marche

Le changement est au programme pour la commune rurale d'Ankilimaliniky où se situe le fokontany de Ranobe qui avoisine directement le site d'extraction De la société Base Toliara.

Long terme. C'est l'expression mot qui définit l'objectif principal de la convention signée par la population du fokontany de Ranobe, commune rurale d'Ankilimaliniky, district de Toliara et la société Base Toliara, représentée par son Directeur Général Jean-Bruno Ramahefarivo, dimanche 9 décembre dernier. Une convention qui scellera la collaboration mutuelle entre la société d'extraction minière et la communauté locale. Une étape de faite pour ladite société étant donné que l'adhésion des communautés dans le projet ou dans les perspectives dudit projet constitue l'un des grands défis majeurs des sociétés minières. Base Toliara a d'ailleurs récemment fait face à une certaine résistance de la part de la population de la région Atsimo- Andrefana.

Ce qui serait donc de l'histoire ancienne grâce à cette convention. Prenant effet immédiat, celle-ci entend principalement » mettre en œuvre des projets de développement communautaire à Ranobe, préalablement identifiés par les communautés. Ces projets incluent notamment le forage de puits d'eau, la création d'une école et d'un centre de santé, en collaboration avec la communauté et les autorités sanitaires malgaches qui fourniront les services appropriés, et la création d'emplois pour les résidents de Ranobe pendant les activités d'exploration« , lit-on dans un communiqué de presse émanant de la société. Retombés. « Cette étape est un grand pas en avant dans la promotion du développement aussi bien économique que social de Ranobe, et de toutes les autres localités touchées de près ou de loin par le projet ». Propos tenus lors de la signature de la convention et qui reflètent « l'esprit d'intérêt mutuel et de la promotion de bonnes relations avec les communautés »..

Notamment, par la création d'emplois, la promotion de la santé par la mise en place d'infrastructures et services de santé de bases, l'éducation et le respect de l'environnement. Par ailleurs, il conviendrait de noter que, des programmes sociaux et environnementaux ont déjà été initiés par Base Toliara. Entre autres, la mise à disposition de médecins volontaires et de matériel aux villages autour du site. L'émancipation des femmes, via le sponsoring de nombreuses associations œuvrant dans le domaine de l'environnement, des pépinières d'arbres, figure également dans la liste desdits programmes.