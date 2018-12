Algérie: Caravane de solidarité / Alger - Des aides humanitaires pour plus de 130 familles

Alger — Plus de 130 familles démunies résidant dans des quartiers bidonvilles ou des habitations précaires à Alger ont bénéficié d'aides humanitaires, et ce, dans le cadre d'une caravane de solidarité lancée, mardi, devant sillonner les différents quartiers de la capitale tout au long de l'hiver, a-t-on appris de la Direction de l'action sociale et de la solidarité (DASS) d'Alger.

La caravane de solidarité se rendra, selon la même source, à trois (3) bidonvilles situés dans les communes de Chéraga, Zéralda et d'Ouled Fayet, et fournira des aides humanitaires et de première nécessité, telles que matelas, couvertures, des couches pour enfants ainsi que des équipements pour handicapés et autres, au profit de quelque 132 familles démunies.

La directrice de la DASS de la wilaya d'Alger, Mme Saliha Maiouche a affirmé, dans ce sens, que la caravane parcourra les différents quartiers pauvres d'Alger ou quartiers sinistrés ( en raison d'un incendie ou d'un accident), une fois par semaine, jusqu'à la fin de la saison d'hiver et fournira aux démunis, les matières premières alimentaires, comme le lait, les médicaments nécessaires en cas de besoin, ainsi que les fauteuils roulants pour handicapés.

Dans ces trois bidonvilles, 74 familles démunies ont été recensées à la cité El Merdja "Si Hassan" à Chéraga, 41 familles à la cité "El-Qaria" (le village agricole Mahieddine) de Zéralda et 17 autres à la cité "Kouchi Idir" de Ouled Fayet, soit 132 familles, a-t-elle fait savoir.

Elle a rappelé que cette caravane de solidarité que supervise le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine sillonnera, dans les prochaines semaines, les quartiers populaires des communes de Bachdjerrah, El Maqaria, Gué de Constantine, Douéra, Tessala el Merdja et Reghaïa pour fournir des aides en cette saison froide, dont des vêtements chauds pour les enfants démunis.

La DASS de la wilaya d'Alger avait mené des enquêtes en collaboration avec les Assemblées populaires communales (APC) de la wilaya pour recenser les familles démunies, a souligné l'intervenante, ajoutant que les bidonvilles et habitations précaires qui ont grandement besoin de ces aides ont été déterminés.