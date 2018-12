Algérie: Foot/Coupe arabe (1/8 de finale-retour) - l'USM Alger éliminée

R - L'USM Alger a été éliminée lundi de la Coupe arabe des clubs de football en dépit de sa victoire contre Al-Merrikh du Soudan 2-0 (mi-temps:1-0) en 1/8 de finale (retour), disputé au stade 5-Juillet (Alger).

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Oussama Chita (39e) et Oualid Ardji (60e). Au match aller disputé le 21 novembre dernier à Omdurman, l'USM Alger avait été sévèrement battue sur le score de 4 à 1.

Pour rappel, le MC Alger est l'unique club algérien à avoir composté son billet pour les quarts de finale grâce à sa double victoire face à la formation saoudienne d'Al-Nasr (1-0 à l'aller à l'extérieur et 2-1 au retour à domicile).

En revanche, l'autre représentant algérien dans cette compétition, l'ES Sétif, s'est fait éliminer par les Saoudiens du Ahly Djeddah (aller : 0-1, retour : 1-1).

La finale de la compétition se déroulera en avril prochain à Al-Aïn (Emirats arabes unis) et le vainqueur empochera une prime conséquente de 6 millions de dollars.

Déclarations des entraîneurs Thierry Froger et Yamen Zelfani à l'issue du match USM Alger-Al Merrikh (2-0)

Thierry Froger (Entraîneur de l'USMA): "Lors de ce match retour, on disposait de 90 minutes pour essayer d'inverser la tendance et espérer nous qualifier au prochain tour. Ce que nous avons fait, en dominant outrageusement les débats et en nous procurant un grand nombre d'occasions. Malheureusement, la réussite n'était pas au rendez-vous et cela a fini par tout remettre en cause. Il est évident que nous sommes très déçus par cette élimination, surtout par rapport aux gros efforts fournis, mais je dois reconnaitre que le contenu a été très prometteur et c'est de bon augure pour la suite de notre parcours, notamment, en Championnat et en Coupe d'Algérie. Pour ce qui de l'affaire Farouk Chafaï, je peux vous assurer qu'elle n'a pas influé sur le rendement de l'USMA contre Al Merrikh. Ce n'était que l'affaire d'un seul joueur. Pour ce qui est des autres, ils étaient tous concentrés sur le sujet et on fait ce qu'il fallait".

Yamen Zelfani (Entraîneur d'Al Merrikh): "Nous avons joué contre une très bonne équipe, que je considère comme l'une des meilleures engagées dans cette compétition. L'USMA a vraiment sorti le grand jeu lors de ce match retour et c'est logique, car elle avait les moyens humains et matériels pour espérer nous renverser. Ce qui a d'ailleurs failli arriver à maintes reprises, n'était le manque de réussite. Quoique, les gens doivent savoir qu'Al Merrikh souffre actuellement de graves problèmes internes, qui ont influé négativement sur son rendement. C'est ce qui explique d'ailleurs notre piètre prestation lors de ce match retour. On s'est présentés à Alger sans neuf titulaires habituels, pour diverses raisons, sans oublier le médecin de l'équipe, qui n'a pas pu nous accompagner. Le président, lui, a démissionné il y'a cinq jours et depuis, plus rien ne va. D'ailleurs, j'ai l'intention de discuter avec mes employeurs dès la fin de cette conférence pour essayer d'éclaircir mon avenir, même si au plus profond de moi-même, je sais déjà qu'à 70% je ne vais plus continuer."