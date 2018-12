Algérie: Alger - 5500 milliards de centimes alloués à la réfection et à la restauration du vieux bâti

Photo APS

ALGER - Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh a indiqué, lundi à Alger, qu'une enveloppe de 5500 milliards de centimes avait été allouée à la réfection et à la restauration du vieux bâti dans le cadre du Plan stratégique d'aménagement et d'urbanisation de la capitale.

Intervenant lors des travaux de la session ordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) d'Alger, M. Zoukh a fait état d'une enveloppe de 5500 milliards de centimes allouée à la réfection et à la restauration des anciennes bâtisses et vieux quartiers dans le cadre du Plan stratégique d'aménagement et d'urbanisation de la capitale.

Précisant que 520 entrepreneurs et plus de 102 bureaux d'études ainsi que quelques 900 cadres supérieurs, notamment des ingénieurs avaient été mobilisés pour mener à bien cette opération, il a ajouté que les chantiers ouverts à cet effet ont employé plus de 12.000 personnes outre 50 micro-entreprises.

Concernant les établissements éducatifs, le wali d'Alger a annoncé la réception, à la fin de l"année, de 34 groupes scolaires (cycle primaire), 3 CEM et 3 lycées, faisant état de la réalisation en cours de 117 groupes scolaires, 27 CEM et 14 lycées en prévision de la prochaine rentrée scolaire (2019-2020).

Evoquant les logements indûment occupés, M. Zoukh a indiqué que "leur nombre s'élève à 2000 et que 946 ont été récupérés" affirmant que l'opération se poursuit.

Par ailleurs, le wali a évoqué la récupération de 950 structures scolaires (bureaux, cantines et blocs administratifs) exploitées en tant qu'habitation par certaines familles, soulignant que 550 retraités de l'Education nationale ont bénéficié de nouveaux logements.

Les membres de l'APW d'Alger ont adopté aujourd'hui le projet du budget préliminaire de 2019 estimé à plus de 47 milliards DA, englobant l'ensemble des recettes et des dépenses y compris celles relatives aux différents projets s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique d'aménagement et de réhabilitation de la capitale.

Pour sa part, le président de la Commission des finances relevant de l'APW Saidi Amer Zoubir a fait savoir que plus de 28 milliards Da de ce budget préliminaire (47 milliards Da) ont été destinés au fonctionnement outre une enveloppe de plus de 19 milliards Da a été allouée à l'équipement et à l'investissement.

Plusieurs projets ont été enregistrés au titre du budget de 2019 pour l'amélioration du cadre de vie du citoyen et la concrétisation de la nouvelle conception des repères de la capitale dans le cadre de la modernisation, a-t-il ajouté.

Le même responsable a rappelé, dans ce sens, les projets de réhabilitation de l'Hôtel de l'Aéroport avec un montant estimé de 500 Millions Da, d'élargissement et d'aménagement du réseau routier (1,1 milliards Da), d'aménagement et d'équipement des centres médicaux et sociaux (210 millions Da) outre l'aménagement des forêts et des espaces verts (4 milliards Da) et l"équipement de différents établissements publics de wilaya (400 millions Da).

Aussi le même budget prévoit la réalisation d'un abattoir au niveau de la commune de Berraki (première tranche) avec un montant estimé d'Un (01) milliards Da, la réhabilitation des salles de cinéma (100 millions Da), la réalisation d'une salle omnisport à Caroubier (200 millions Da) et la réalisation d'un siège et d'une résidence de la circonscription administrative d'Hussein Dey (500 millions Da), a précisé M. Saidi.